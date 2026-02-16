Hindustan Hindi News
Border 2 Box Office Day 24: क्या भारत-पाक मैच का 'बॉर्डर 2' की कमाई पर पड़ा असर, जानें- कैसा रहा संडे कलेक्शन

Feb 16, 2026 06:15 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों का क्रेज रिलीज के 24वें दिन बाद भी देखने को मिल रहा है। देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के ग्राफ पर नजर डालें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला।

Border 2 Box Office Day 24: क्या भारत-पाक मैच का 'बॉर्डर 2' की कमाई पर पड़ा असर, जानें- कैसा रहा संडे कलेक्शन

Border 2 Box Office Collection Day 24: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर फैंस के बीच काफी बजा हुआ है। इस मूवी ने डे वन से ही काफी शानदार कमाई की। 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ऐसे में फिल्म को गणतंत्र दिवस के मौका का पूरा फायदा मिला।। सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर 2'का सीक्वल है। जहां, बीते दिनों इसकी कमाई में गिरावट नजर आई थी। वहीं, रविवार को इसने फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ी। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

रविवार को क्या रहा हाल

'बॉर्डर 2' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। इसके बाद इसकी कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। वहीं, अब 'बॉर्डर 2' के रविवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। रविवार को भारत-पाक के मैच के बीच भी इसने शानदार कमाई की है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने 24वें दिन 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 321.95 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन

डे वन30 करोड़ रुपये
पहला हफ्ता224.25 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता70.15 करोड़ रुपये
तीसरा हफ्ता23.35 करोड़ रुपये
डे 220.80 करोड़ रुपये
डे 231.9 करोड़ रुपये
डे 24 1.50 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन 321.95 करोड़ रुपये

इन फिल्मों से हुआ 'बॉर्डर 2' का सामना

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों का क्रेज रिलीज के 24वें दिन बाद भी देखने को मिल रहा है। देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के ग्राफ पर नजर डालें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 'बॉर्डर 2' का सामना अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' से है। वहीं, अब इसके सामने शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' और शनाया कपूर की 'तू या मैं' रिलीज हो गई है। ऐसे में इन फिल्मों के बीच कॉम्पिटिशन थोड़ा तगड़ा हो गया है।

'बॉर्डर 2' के बारे में

'बॉर्डर 2' का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है। वहीं, ये फिल्म जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता द्वारा को-प्रोड्यूस की गई है। 'बॉर्डर 2' 1997 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी है, जो 1997 की क्लासिक फिल्म की तरह ही है। बता दें कि ओरिजिनल में लोंगेवाला की लड़ाई पर फोकस किया गया था, जबकि सीक्वल में कई युद्ध मोर्चों पर अलग-अलग लड़ाइयों को दिखाया गया है। मूवी में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, अन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे स्टार्स हैं।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
