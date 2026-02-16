Border 2 Box Office Day 24: क्या भारत-पाक मैच का 'बॉर्डर 2' की कमाई पर पड़ा असर, जानें- कैसा रहा संडे कलेक्शन

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों का क्रेज रिलीज के 24वें दिन बाद भी देखने को मिल रहा है। देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के ग्राफ पर नजर डालें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला।

Border 2 Box Office Collection Day 24: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर फैंस के बीच काफी बजा हुआ है। इस मूवी ने डे वन से ही काफी शानदार कमाई की। 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ऐसे में फिल्म को गणतंत्र दिवस के मौका का पूरा फायदा मिला।। सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर 2'का सीक्वल है। जहां, बीते दिनों इसकी कमाई में गिरावट नजर आई थी। वहीं, रविवार को इसने फिर से बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार पकड़ी। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

रविवार को क्या रहा हाल 'बॉर्डर 2' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। इसके बाद इसकी कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। वहीं, अब 'बॉर्डर 2' के रविवार के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। रविवार को भारत-पाक के मैच के बीच भी इसने शानदार कमाई की है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने 24वें दिन 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 321.95 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन

डे वन 30 करोड़ रुपये पहला हफ्ता 224.25 करोड़ रुपये दूसरा हफ्ता 70.15 करोड़ रुपये तीसरा हफ्ता 23.35 करोड़ रुपये डे 22 0.80 करोड़ रुपये डे 23 1.9 करोड़ रुपये डे 24 1.50 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 321.95 करोड़ रुपये

इन फिल्मों से हुआ 'बॉर्डर 2' का सामना 'बॉर्डर 2' का सामना अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' से है। वहीं, अब इसके सामने शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' और शनाया कपूर की 'तू या मैं' रिलीज हो गई है। ऐसे में इन फिल्मों के बीच कॉम्पिटिशन थोड़ा तगड़ा हो गया है।