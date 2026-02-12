Border 2 Box Office Day 20: रिलीज के 20वें दिन भी 'बॉर्डर 2' ने जमकर छापे नोट, बुधवार को कर डाली इतने करोड़ की कामई

संक्षेप: 'बॉर्डर 2' की कहानी को ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। सनी देओल की ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रहे है। ऐसे में अब 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

Border 2 Box Office Collection Day 20: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज का दर्शकों ने लंबे वक्त तक इंतजार किया है। फिल्म को लेकर दर्शकों को क्रेज अभी भी बना हुआ है। सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर 2'का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। 'बॉर्डर 2' की कहानी को ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। सनी देओल की ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रहे है। ऐसे में अब 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

बुधवार को क्या रहा 'बॉर्डर 2' का हाल सनी देओल की 'बॉर्डर 2' डे वन से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के ग्राफ पर नजर डालें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 'बॉर्डर 2' का सामना अब बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' से है। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच कॉम्पिटिशन थोड़ा तगड़ा हो गया है। हालांकि, इसके बावजूद 'बॉर्डर 2' की रफ्तार कम नहीं हो रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। इसके बाद इसकी कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। वहीं, अब 'बॉर्डर 2' के बुधवार के कलेक्शन आ चुके हैं, जो बेहद शानदार है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने 20वें दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 316.00 करोड़ रुपये हो गई है।

डे वाइज देखें 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन

डे वन 30 करोड़ रुपये पहला हफ्ता 224.25 करोड़ रुपये दूसरा हफ्ता 70.15 करोड़ रुपये डे 16 5.25 करोड़ रुपये डे 17 7.25 करोड़ रुपये डे 18 2 करोड़ रुपये डे 19 2.5 करोड़ रुपये डे 20 1.75 करोड़ रुपये टोटल कलेक्शन 309.4 करोड़ रुपये