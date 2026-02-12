Hindustan Hindi News
Border 2 Box Office Collection Day 20 Sunny Deol Varun Dhawan Movie Wednesday Earning Amid Rani Mukerji Mardaani 3
Border 2 Box Office Day 20: रिलीज के 20वें दिन भी 'बॉर्डर 2' ने जमकर छापे नोट, बुधवार को कर डाली इतने करोड़ की कामई

Border 2 Box Office Day 20: रिलीज के 20वें दिन भी 'बॉर्डर 2' ने जमकर छापे नोट, बुधवार को कर डाली इतने करोड़ की कामई

संक्षेप:

'बॉर्डर 2' की कहानी को ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। सनी देओल की ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रहे है। ऐसे में अब 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

Feb 12, 2026 05:49 am ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
Border 2 Box Office Collection Day 20: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज का दर्शकों ने लंबे वक्त तक इंतजार किया है। फिल्म को लेकर दर्शकों को क्रेज अभी भी बना हुआ है। सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर 2'का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा अहान शेट्टी, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। 'बॉर्डर 2' की कहानी को ही नहीं, बल्कि इसके गाने भी काफी पसंद किए जा रहे हैं। सनी देओल की ये फिल्म लगातार बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार कलेक्शन कर रहे है। ऐसे में अब 'बॉर्डर 2' को रिलीज हुए 20 दिन हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसने अब तक कितनी कमाई कर ली है।

बुधवार को क्या रहा 'बॉर्डर 2' का हाल

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' डे वन से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के ग्राफ पर नजर डालें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 'बॉर्डर 2' का सामना अब बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' से है। ऐसे में दोनों फिल्मों के बीच कॉम्पिटिशन थोड़ा तगड़ा हो गया है। हालांकि, इसके बावजूद 'बॉर्डर 2' की रफ्तार कम नहीं हो रही है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। इसके बाद इसकी कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। वहीं, अब 'बॉर्डर 2' के बुधवार के कलेक्शन आ चुके हैं, जो बेहद शानदार है। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने 20वें दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 316.00 करोड़ रुपये हो गई है।

ये भी पढ़ें:सनी देओल की लाहौर 1947 की रिलीज डेट आई, डेथ से पहले धर्मेंद्र देख चुके थे फिल्म
ये भी पढ़ें:सनी देओल की टॉप 7 एक्शन फिल्में, कनफ्यूज हो जाएंगे कि पहले कौन सी देखें

डे वाइज देखें 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन

डे वन30 करोड़ रुपये
पहला हफ्ता224.25 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता 70.15 करोड़ रुपये
डे 165.25 करोड़ रुपये
डे 177.25 करोड़ रुपये
डे 182 करोड़ रुपये
डे 192.5 करोड़ रुपये
डे 201.75 करोड़ रुपये
टोटल कलेक्शन 309.4 करोड़ रुपये
ये भी पढ़ें:बॉलीवुड की वो फिल्म जिसे बनने में लगे 23 साल, रिलीज से पहले हुई तीन की मौतें

जानें 'बॉर्डर 2' के बारे में

'बॉर्डर 2' का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है। वहीं, ये फिल्म जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता द्वारा को-प्रोड्यूस की गई है। 'बॉर्डर 2' 1997 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी है, जो 1997 की क्लासिक फिल्म की तरह ही है। बता दें कि ओरिजिनल में लोंगेवाला की लड़ाई पर फोकस किया गया था, जबकि सीक्वल में कई युद्ध मोर्चों पर अलग-अलग लड़ाइयों को दिखाया गया है। मूवी में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, अन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे स्टार्स हैं। यह 23 जनवरी, 2026 को रिलीज हुई थी।

