बॉर्डर 2 के इमोशल सीन को स्वीमिंग पूल में शूट करते दिखे अहान शेट्टी, बीटीएस देख टूटा लोगों का दिल
Border 2 BTS: बॉर्डर 2 देखकर थिएटर्स में कई लोग इमोशनल हो रहे हैं। अहान शेट्टी के सागर वाले सीन पर भी लोगों को रोना आया। अब इस सीन की शूटिंग की क्लिप वायरल है जिसे देखकर लोग मायूस हो रहे हैं।
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया परफॉर्म कर रही है। वर्ड ऑफ माउथ और नॉस्टैल्जिया लोगों को थिएटर्स तक खींचकर ला रहा है। पहले पार्ट की तरह दूसरा पार्ट भी लोगों को इमोशनल कर रहा है। अब फिल्म की एक बिहाइंड द सीन शूटिंग क्लिप वायरल है। इस सीन को देखकर लोगों को थोड़ा झटका लगा है। दरअसल इस सीन में अहान शेट्टी स्वीमिंग पूल के पास दिख रहे हैं। यह उसी सीन का शूट है जिसे देखकर थिएटर में लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए।
शूटिंग देख टूटा फैन्स का दिल
बॉर्डर 2 का ये सीन एक इंस्टाग्राम यूजर ने शेयर किया है। उसने बॉर्डर के कई बीटीएस डाले हैं। इस सीन में स्वीमिंग पूल पर सेट लगा है। अहान को मेकअप लगाया जा रहा है। इस वीडियो पर कई सारे कमेंट्स दिख रहे हैं। एक ने लिखा है, अरे ऐसे वीडियो मत डालो, सारे इमोशंस की वाट लग जाती है। एक ने लिखा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि दुश्मन स्वीमिंग पूल पर अटैक करेंगे। एक ने लाफिंग इमोजी बनाते हुए लिखा है, यही वो समुंदर है जो हिंद महासागर जैसा दिखाया गया है। एक और ने लिखा है, भाई ऐसे ब्लूपर्स डालते रहोगे, मूवी का तो इंट्रेस्ट खत्म हो जाएगा। एक और ने लिखा है, अभी यह तो अलग ही फ्रॉड चल रहा है, अब जहाज कहां गया। एक और ने लिखा है, गड़बड़ है रे बाबा शिप दिखाया है मूवी में। अहान भाई मेरे तो आंसू निकल आए थे सीन देखकर।
मंगलवार को गिरी कमाई
इस अकाउंट पर बॉर्डर 2 और दूसरी फिल्मों के भी बीटीएस डाले गए हैं। बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म दर्शकों को पसंद आ रही है। बॉर्डर 2 जनवरी 23 को रिलीज हुई थी। थिएटर्स में 5 दिन पूरे कर चुकी है। ओपनिंग डे पर 30+ करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके बाद वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखा गया। शनिवार को 36.5 करोड़ के आसपास, संडे को 54 और सोमवार को 59 करोड़ के आसपास कमाई हुई। मंगलवार को कलेक्शन ड्रॉप होने की खबर है। एस्टीमेट कलेक्शन 19.50 करोड़ ही रहा। इस तरह टोटल कलेक्शन 199.50 करोड़ रुपये पहुंच चुका है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।