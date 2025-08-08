बॉर्डर 2 को लेकर मेकर्स का प्लान, सनी देओल के साथ इस दिन रिलीज करेंगे अनाउंसमेंट टीजर

सनी देओल जिन्होंने फिल्म बॉर्डर से सबका दिल जीत लिया था, वह अब बॉर्डर 2 के साथ वापसी कर रहे हैं। सनी के साथ बाकी नई स्टार कास्ट है और फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन रिलीज से पहले मेकर्स कुछ नया प्लान कर रहे हैं।

बॉर्डर 2 की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। फिल्म की रिलीज को तो अभी काफी समय है, लेकिन इस बीच फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। मेकर्स बॉर्डर 2 के अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं।

क्या है मेकर्स का प्लान पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने 1 मिनट का अनाउंसमेंट वीडियो बनाया है सनी देओल के साथ जिसमें भारत-पाकिस्तान की लड़ाई और बॉर्डर 2 की स्पिरिट को दिखाया जाएगा। टीजर के साथ मेकर्स यह भी प्लान कर रहे हैं कि फिल्म की रिलीज डेट को दोबारा अनाउंस करें जो है 26 जनवरी 2026 को। अनाउंसमेंट टीजर 15 अगस्त 2025 को रिलीज होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीजर सभी मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा इंडीपेंडेस डे के वीकेंड पर वो भी वॉर 2 के साथ। यह फिल्म 1972 के भारत-पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित है, और वहीं से शुरू होती है जहां बॉर्डर (1997) खत्म हुई थी।

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म को जे पी दत्ता, भूषण कुमार, निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉर्डर 2 के लिए मेकर्स आइकॉनिक गाने संदेशे आते हैं को भी रीक्रिएट करेंगे जिसके सिंगर हैं सोनू निगम और अरिजीत सिंह।