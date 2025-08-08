Border 2 Announcement Teaser Out On Independence Day With Sunny Deol बॉर्डर 2 को लेकर मेकर्स का प्लान, सनी देओल के साथ इस दिन रिलीज करेंगे अनाउंसमेंट टीजर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Announcement Teaser Out On Independence Day With Sunny Deol

सनी देओल जिन्होंने फिल्म बॉर्डर से सबका दिल जीत लिया था, वह अब बॉर्डर 2 के साथ वापसी कर रहे हैं। सनी के साथ बाकी नई स्टार कास्ट है और फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। लेकिन रिलीज से पहले मेकर्स कुछ नया प्लान कर रहे हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 10:09 AM
बॉर्डर 2 की जबसे अनाउंसमेंट हुई है तबसे फिल्म को देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। फिल्म की रिलीज को तो अभी काफी समय है, लेकिन इस बीच फैंस के लिए एक गुड न्यूज आई है। मेकर्स बॉर्डर 2 के अनाउंसमेंट वीडियो को रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं।

क्या है मेकर्स का प्लान

पिंकविला की रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने 1 मिनट का अनाउंसमेंट वीडियो बनाया है सनी देओल के साथ जिसमें भारत-पाकिस्तान की लड़ाई और बॉर्डर 2 की स्पिरिट को दिखाया जाएगा। टीजर के साथ मेकर्स यह भी प्लान कर रहे हैं कि फिल्म की रिलीज डेट को दोबारा अनाउंस करें जो है 26 जनवरी 2026 को। अनाउंसमेंट टीजर 15 अगस्त 2025 को रिलीज होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीजर सभी मल्टीप्लेक्स में दिखाया जाएगा इंडीपेंडेस डे के वीकेंड पर वो भी वॉर 2 के साथ। यह फिल्म 1972 के भारत-पाकिस्तान की लड़ाई पर आधारित है, और वहीं से शुरू होती है जहां बॉर्डर (1997) खत्म हुई थी।

बॉर्डर 2 की बात करें तो फिल्म को जे पी दत्ता, भूषण कुमार, निधि दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं। बॉर्डर 2 के लिए मेकर्स आइकॉनिक गाने संदेशे आते हैं को भी रीक्रिएट करेंगे जिसके सिंगर हैं सोनू निगम और अरिजीत सिंह।

दिलजीत को लेकर थी लोगों की ये डिमांड

बता दें कि कुछ समय पहले खबर आई थी कि दिलजीत को बॉर्डर 2 में रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन ये खबरें गलत साबित हुई। दरअसल, जब दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 आई तो इसे भारत में बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर थीं। फिल्म भारत छोड़कर दूसरे देशों में रिलीज हुई थी। इसी वजह से लोगों ने डिमांड की थी कि दिलजीत को बॉर्डर 2 से हटाया जाए, लेकिन दिलजीत फिल्म में हैं और शूटिंग भी उन्होंने कर ली है।

