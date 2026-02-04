Border 2 और मर्दानी 3 का बुरा है हाल, जानें अब तक कितने करोड़ कमाए
सनी देओल की बॉर्डर 2 अब सिंगल डिजिट की कमाई कर रही है। वहीं रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 का भी हाल कुछ सही नहीं। जानें अब तक कितनी कमाई की है दोनों फिल्मों ने।
सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 जिनसे पहले दिन तगड़ी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब फिल्म का नंबर धीरे-धीरे गिरते जा रहा है। फिल्म अब सिंगल डिजिट की कमाई कर रही है। फिल्म ने बुधवार को खबर लिखे जाने तक 3.56 करोड़ की कमाई कर ली है।
बॉर्डर 2 की टोटल कमाई
इस कमाई के साथ बॉर्डर 2 ने टोटल 290.31 करोड़ की कमाई कर ली है। अब लगता है वीकेंड तक ही फिल्म 300 करोड़ कमा पाएगी।
गदर 2 से अब भी है पीछे
सनी की यह फिल्म अब भी उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी गदर 2 के पीछे है। गदर 2 ने टोटल 525.7 करोड़ कमाए थे तो अभी बॉर्डर 2, फिल्म से अभी काफी पीछे है।
वरुण की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
वहीं वरुण धवन की यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। बॉर्डर के बाद उनकी फिल्म दिलवाले है 148.42 करोड़ के साथ और फिर तीसरे नंबर पर 138.55 करोड़ के साथ जुड़वा 2 है।
मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
रानी मुखर्जी की मर्दानी की बात करें तो फिल्म ने बुधवार को 1.71 करोड़ की कमाई की है। मर्दानी की कमाई अभी तक एक भी दिन डबल डिजिट में नहीं हुई है। अब तक टोटल रानी ने 24.06 करोड़ कमा लिए हैं।
बता दें कि रानी की मर्दानी 3, अभी उनकी टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल नहीं हुई है। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म तलाश है 93.61 करोड़ के साथ। दूसरी है मर्दानी 2 जिसने 47.35 करोड़ कमाए थे और तीसरे नंबर पर है 46.88 करोड़ के साथ कभी अलविदा ना कहना।
