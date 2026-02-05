Hindustan Hindi News
Border 2 And Mardaani 3 Box Office Collection Know How Much Both Movie Earn
बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 की हालत हो रही पस्त, जानें फिल्म ने अब तक कितने करोड़ कमाए

बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 की हालत हो रही पस्त, जानें फिल्म ने अब तक कितने करोड़ कमाए

संक्षेप:

सनी देओल की बॉर्डर 2 और रानी मुखर्दी की मर्दानी 3 थिएटर्स पर लगी है। वीक डेज पर फिल्म की हालत खराब होती जा रही है। जानें अब तक दोनों फिल्मों ने कितने कमा लिए हैं।

Feb 05, 2026 11:59 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस पर हाल बुरा ही होता जा रहा है। दोनों फिल्मों के नंबर हर दिन गिरते जा रहे हैं। अब गुरुवार को बॉर्डर 2 ने 3.35 करोड़ की कमाई की है। फिल्म सिंगल डिजिट की ही कमाई कर रही है। बुधवार को जहां फिल्म ने 4.15 करोड़ कमाए थे, वहीं गुरुवार को 4 करोड़ भी कमा नहीं पाई है।

बॉर्डर 2 का कलेक्शन

बॉर्डर 2 ने टोटल अब 14 दिन में 294.25 करोड़ कमा लिए हैं। पहले लग रहा था वीकेंड से पहले फिल्म 300 करोड़ कमा लेगी, लेकिन अब लगता है वीकेंड तक ही ये आंकड़ा पूरा हो पाएगा।

बॉर्डर 2 कलेक्शन
पहला हफ्ता224.25 करोड़
शुक्रवार10.75 करोड़
शनिवार17.75 करोड़
रविवार22.5 करोड़
सोमवार5.75 करोड़
मंगलवार5.75 करोड़
बुधवार4.15 करोड़
गुरुवार3.35 करोड़
टोटल294.25 करोड़

बॉर्डर 2 की बात करें तो यह सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर सनी की फिल्म गदर 2 है और अभी गदर से बॉर्डर 2 काफी पीछे है। गदर 2 ने टोटल 525.7 करोड़ की कमाई की थी।

मर्दानी 3 का कैसा है बॉक्स ऑफिस पर हाल

वहीं मर्दानी 3 फिल्म की बात करें तो गुरुवार को फिल्म ने 1.85 करोड़ कमाए हैं। फिल्म 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। मर्दानी 3 ने 7 दिन में टोटल 26.30 करोड़ की कमाई की है।

बता दें कि मर्दानी 3 अब जाकर रानी की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह बना पाई है वो भी 10वें नंबर पर। पहले नंबर पर रानी की फिल्म तलाश है जिसने टोटल 93.61 करोड़ कमाए थे। दूसरे नंबर पर 47.35 करोड़ के साथ मर्दानी 3 है और तीसरे नंबर पर कुछ कुछ होता है 46.88 करोड़ के साथ।

वैसे मर्दानी 3 के ट्रेलर को तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। क्रिटिकली भी फिल्म को ठीक-ठात रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है।

अब वीकेंड पर देखते हैं कि दोनों की कमाई पर कुछ अच्छ असर पड़ता है कि नहीं।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

परिचय


सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


करियर

सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।


एजुकेशन

सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन

सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।


खासियत

बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें

