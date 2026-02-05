बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 की हालत हो रही पस्त, जानें फिल्म ने अब तक कितने करोड़ कमाए
सनी देओल की बॉर्डर 2 और रानी मुखर्दी की मर्दानी 3 थिएटर्स पर लगी है। वीक डेज पर फिल्म की हालत खराब होती जा रही है। जानें अब तक दोनों फिल्मों ने कितने कमा लिए हैं।
बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस पर हाल बुरा ही होता जा रहा है। दोनों फिल्मों के नंबर हर दिन गिरते जा रहे हैं। अब गुरुवार को बॉर्डर 2 ने 3.35 करोड़ की कमाई की है। फिल्म सिंगल डिजिट की ही कमाई कर रही है। बुधवार को जहां फिल्म ने 4.15 करोड़ कमाए थे, वहीं गुरुवार को 4 करोड़ भी कमा नहीं पाई है।
बॉर्डर 2 का कलेक्शन
बॉर्डर 2 ने टोटल अब 14 दिन में 294.25 करोड़ कमा लिए हैं। पहले लग रहा था वीकेंड से पहले फिल्म 300 करोड़ कमा लेगी, लेकिन अब लगता है वीकेंड तक ही ये आंकड़ा पूरा हो पाएगा।
|बॉर्डर 2
|कलेक्शन
|पहला हफ्ता
|224.25 करोड़
|शुक्रवार
|10.75 करोड़
|शनिवार
|17.75 करोड़
|रविवार
|22.5 करोड़
|सोमवार
|5.75 करोड़
|मंगलवार
|5.75 करोड़
|बुधवार
|4.15 करोड़
|गुरुवार
|3.35 करोड़
|टोटल
|294.25 करोड़
बॉर्डर 2 की बात करें तो यह सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में दूसरे नंबर पर है। नंबर 1 पर सनी की फिल्म गदर 2 है और अभी गदर से बॉर्डर 2 काफी पीछे है। गदर 2 ने टोटल 525.7 करोड़ की कमाई की थी।
मर्दानी 3 का कैसा है बॉक्स ऑफिस पर हाल
वहीं मर्दानी 3 फिल्म की बात करें तो गुरुवार को फिल्म ने 1.85 करोड़ कमाए हैं। फिल्म 2 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। मर्दानी 3 ने 7 दिन में टोटल 26.30 करोड़ की कमाई की है।
बता दें कि मर्दानी 3 अब जाकर रानी की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में जगह बना पाई है वो भी 10वें नंबर पर। पहले नंबर पर रानी की फिल्म तलाश है जिसने टोटल 93.61 करोड़ कमाए थे। दूसरे नंबर पर 47.35 करोड़ के साथ मर्दानी 3 है और तीसरे नंबर पर कुछ कुछ होता है 46.88 करोड़ के साथ।
वैसे मर्दानी 3 के ट्रेलर को तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। क्रिटिकली भी फिल्म को ठीक-ठात रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है।
अब वीकेंड पर देखते हैं कि दोनों की कमाई पर कुछ अच्छ असर पड़ता है कि नहीं।
