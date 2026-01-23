Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Ali Mugal Played Pakistani Officer 3 Minute fight sequence with varun dhawan intense and dark
बॉर्डर 2 में पाकिस्तानी ऑफिसर बना ये एक्टर, बताया कैसा था वरुण धवन के साथ 3 मिनट का फाइट सीक्वेंस

बॉर्डर 2 में पाकिस्तानी ऑफिसर बना ये एक्टर, बताया कैसा था वरुण धवन के साथ 3 मिनट का फाइट सीक्वेंस

संक्षेप:

बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में एक्टर अली मुगल ने पाकिस्तानी अफसर का रोल किया है। फिल्म में उनका वरुण धवन संग एक फाइट सीक्वेंस भी है। इस फाइट सीक्वेंस के बारे में उन्होंने बता की और उसे मुश्किल बताया है। 

Jan 23, 2026 07:34 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरनी रिव्यूज मिल रहे हैं। इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी, सनी देओल और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म में हीरोज की भूमिका में ये कलाकार नजर आए हैं। वहीं, फिल्म में खलनायक बने हैं एक्टर अली मुगल। अली मुगल फिल्म में पाकिस्तानी अफसर के किरदार में हैं। फिल्म में उनका वरुण धवन के साथ एक फाइट सीक्वेंस भी है। इस फाइट सीक्वेंस को अली ने मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वरुण धवन संग एक्टर का फाइट सीक्वेंस

अली मुगल और वरुण धवन का फाइट सीक्वेंस तीन मिनट का है। इस बारे में जूम से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वो फाइट सीक्वेंस काफी कठिन और इंटेंस था इसलिए उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी। अली ने कहा, “वो लगभग तीन मिनट का फाइट सीक्वेंस है। मैंने उसको बहुत रिहर्स किया। मैंने फाइट वाले लड़कों के साथ बहुत रिहर्सल की। मुझे याद है जब हम बबीना में शूट कर रहे थे, मैं दो-चार दिन पहले पहुंच गया था। और दो-तीन दिन, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो एक लंबा सीक्वेंस था। तो वो 3 मिनट की कोरियोग्राफी थी। मुझे हर चीज 3 महीने के लिए याद करनी थी।”

ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 में सनी देओल की सॉलिड परफॉर्मेंस, कैसी है वरुण-दिलजीत की वॉर ड्रामा?

पहले भी एक्शन फिल्में कर चुके हैं अली

अली पहले भी एक्शन फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबा एक्शन सीक्वेंस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा, “सबसे बड़ा इसमें चैलेंज था कि हम एक दूसरे को चोट न पहुंचा दें। आप असल में नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आप उस पल में बहुत इंटेंस होते हैं।"

शूटिंग में क्या थी कठिनाई

अली ने कहा कि सबसे कठिन तो ये था कि जब हम प्रैक्टिस करते थे तो गद्दों पर करते थे, लेकिन जब शूट होता था तब वो कठोर पत्थर वाली जगह, कीचड़ और धूल-मिट्टी में होता था। अली ने कहा कि वरुण संग फाइट सीक्वेंस 'ट्रेंचेस' में हुआ था जहां सिर्फ इंसान चल ही सकता है।

ये भी पढ़ें:LIVE: पहले दिन ‘धुरंधर’ को पछाड़ पाएगी ‘बॉर्डर 2’? यहां देखिए शुरुआती आंकड़े
Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।