बॉर्डर 2 में पाकिस्तानी ऑफिसर बना ये एक्टर, बताया कैसा था वरुण धवन के साथ 3 मिनट का फाइट सीक्वेंस

संक्षेप: बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म में एक्टर अली मुगल ने पाकिस्तानी अफसर का रोल किया है। फिल्म में उनका वरुण धवन संग एक फाइट सीक्वेंस भी है। इस फाइट सीक्वेंस के बारे में उन्होंने बता की और उसे मुश्किल बताया है।

बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है और सोशल मीडिया पर फिल्म को बेहतरनी रिव्यूज मिल रहे हैं। इस फिल्म में वरुण धवन, अहान शेट्टी, सनी देओल और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म में हीरोज की भूमिका में ये कलाकार नजर आए हैं। वहीं, फिल्म में खलनायक बने हैं एक्टर अली मुगल। अली मुगल फिल्म में पाकिस्तानी अफसर के किरदार में हैं। फिल्म में उनका वरुण धवन के साथ एक फाइट सीक्वेंस भी है। इस फाइट सीक्वेंस को अली ने मुश्किल बताया। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी।

वरुण धवन संग एक्टर का फाइट सीक्वेंस अली मुगल और वरुण धवन का फाइट सीक्वेंस तीन मिनट का है। इस बारे में जूम से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि वो फाइट सीक्वेंस काफी कठिन और इंटेंस था इसलिए उसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ी। अली ने कहा, “वो लगभग तीन मिनट का फाइट सीक्वेंस है। मैंने उसको बहुत रिहर्स किया। मैंने फाइट वाले लड़कों के साथ बहुत रिहर्सल की। मुझे याद है जब हम बबीना में शूट कर रहे थे, मैं दो-चार दिन पहले पहुंच गया था। और दो-तीन दिन, मैं प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि वो एक लंबा सीक्वेंस था। तो वो 3 मिनट की कोरियोग्राफी थी। मुझे हर चीज 3 महीने के लिए याद करनी थी।”

पहले भी एक्शन फिल्में कर चुके हैं अली अली पहले भी एक्शन फिल्में कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने लंबा एक्शन सीक्वेंस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं किया है। उन्होंने कहा, “सबसे बड़ा इसमें चैलेंज था कि हम एक दूसरे को चोट न पहुंचा दें। आप असल में नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन आप उस पल में बहुत इंटेंस होते हैं।"