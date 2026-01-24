Hindustan Hindi News
बॉर्डर 2 में दिखे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना, आंखों में आंसू ला देगा ये इमोशनल सीन देखकर

बॉर्डर 2 में दिखे सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना, आंखों में आंसू ला देगा ये इमोशनल सीन देखकर

संक्षेप:

बॉर्डर 2 में सनी देओल को छोड़कर पूरी नई कास्ट है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फैंस को एक बड़ा सरप्राइज मिला क्योंकि मूवी में आपको सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना दिखेंगे। अब वो सब कैसे ये आप आगे स्टोरी पढ़ें।

Jan 24, 2026 07:04 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया है। फिल्म को ना सिर्फ क्रिटिक्स और दर्शकों से प्यार मिल रहा है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी बॉर्डर 2 ने पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। बॉर्डर 2 में सनी देओल ही हैं जो पहले पार्ट से इस फिल्म का हिस्सा हैं, लेकिन अब मूवी रिलीज होने के बाज पता चला कि इसमें सनुील शेट्टी और अक्षय खन्ना भी दिखे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, लास्ट सीन में सनी देओल, कर्नल फतेह सिंह कलेर अपने बेटे और जवान अंगद के निधन के बाद गुरुद्वारा जाते हैं। इस वक्त जब वह माथा टेकते हैं और ऊपर देखते हैं तो उन्हें देखते हैं जिन्हें उन्होंने खो दिया।

अक्षय-सुनील को देख फैंस हुए खुश

अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी भी अपने बॉर्डर लुक में उन्हें दिखते हैं जिन्हें ए आई के जरिए बनाया गया वो भी सनी देओल को दिखते हैं और उन्हें देखकर स्माइल करते हैं।

इन दोनों और बाकी के कुछ और जन को वापस स्क्रीन में देखकर आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी।

बॉर्डर 2 स्टोरी

बॉर्ड्र 2 की बात करें तो यह कर्नल फतेर सिंह कलेर(सनी देओल) की स्टोरी है जो कर्नल होशियार सिंह दहिया(वरुण धवन), फ्लाइंग ऑफिसर निरमल जित सिंह (दिलजीत दोसांझ) और महेंद्र एस रावत(अहान शेट्टी) को ट्रेन करते हैं और वे इंडियन आर्मी, एयर फोर्स और नेवी के बेस्ट ऑफिसर बन जाते हैं।

जब पाकिस्तान, भारत पर अटैक करता है तो वे अपने-अपने परिवार को छोड़ भारत माता के लिए लड़ने आ जाते हैं। बॉर्डर 2 में ना सिर्फ उनकी देशभक्ति बल्कि उनके बॉन्ड को भी दिखाता है।

बॉर्डर 2 की पूरी कास्ट

बता दें कि बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और मोना सिंह, शोनम बाजवा, मेधा राणा और आन्या सिंह भी हैं।

फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जेपी दत्ता ने प्रोड्यूस किया है।

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

वहीं बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो मूवी ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की है। इस कमाई के साथ बॉर्डर 2 ने धुरंधर को पछाड़ दिया है।

