Border 2: सनी देओल की फिल्म ने रिलीज से पहले कमा लिए करोड़ों, धुरंधर को इस मामले में छोड़ सकती है पीछे

Border 2 Advance Booking: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग और फर्स्ट डे के कलेक्शन के मामले में धुरंधर को पीछे छोड़ सकती है। फिल्म ने रिलीज से पहले ही शानदार कलेक्शन कर लिया है।
Border 2 Advance Booking: सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर 2 के रिलीज होने में सिर्फ दो दिन का समय बचा है। पिछले करीब 6 महीनों से फिल्म की चर्चा हो रही है। कई गाने वायरल हो चुके हैं और अब इस वॉर ड्रामा को लेकर ऑडियंस में एक्साइटमेंट बनी हुई है। दूसरी तरफ ट्रेड एनालिस्ट फिल्म की कमाई और टिकट बुकिंग पर नजर रखे हुए हैं। सोमवार को एडवांस बुकिंग विंडो खोल दी गई थीं और फिल्म को लेकर ऑडियंस में क्रेज का अंदाजा लग गया है।
बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग
19 जनवरी को बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी। फिल्म ने कुछ ही समय में 1 लाख टिकटें बुक कर ली थीं। अब Sacnilk की मानें तो 21 जनवरी, बुधवार की सुबह तक बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग की ग्रॉस कमाई करीब 7 करोड़ तक पहुंच गई है। सभी ब्लॉक सीट्स के साथ। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग की कमाई धुरंधर से ज्यादा या उसके आस पास रहने की उम्मीद है। साथ ही ये भी बताया गया है कि बॉर्डर 2, धुरंधर से ज्यादा कमाई के साथ ओपनिंग कर सकती है। बॉर्डर 2 के देशभर में करीब 9 हजार शो हैं। फिल्म की डिमांड के हिसाब से और स्क्रीन जोड़ी जा सकती हैं।
इतने करोड़ के साथ ओपनिंग कर सकती है बॉर्डर 2
ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक बॉर्डर 2 सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 30 से 35 करोड़ के साथ शुरुआत कर सकती है। वहीं पहले वीकेंड पर कमाई इससे भी ज्यादा तक पहुंच सकती है। अब ऑडियंस को बॉर्डर 2 से उम्मीदें हैं।
बॉर्डर 2 रिलीज
बता दें, 1997 में आई सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ की फिल्म बॉर्डर ने इतिहास रच दिया था। देशभक्ति फिल्मों की लिस्ट में बॉर्डर टॉप फिल्मों में शामिल होगी। गाने भी सुपरहिट थे। अब बॉर्डर 2 का इंतजार हो रहा है। फिल्म 23 जनवरी को थिएटर में दस्तक दे रही है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।
