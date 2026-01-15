Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Actor Varun Dhawan Leaves Film And His Fate To Audience Says They Will Decide
वरुण धवन ने बॉर्डर 2 छोड़ी दर्शकों के भरोसे, कहा- वो डिसाइड करेंगे मेरी और…

वरुण धवन ने बॉर्डर 2 छोड़ी दर्शकों के भरोसे, कहा- वो डिसाइड करेंगे मेरी और…

संक्षेप:

वरुण धवन अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने फिल्म और अपनी किस्मत को दर्शकों के भरोसे छोड़ दिया है।

Jan 15, 2026 07:40 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वरुण धवन जल्द ही बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीद है। फिल्म में उनके साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी भी हैं जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉर्डर 2 का ट्रेलर गुरुवार यानी 15 जनवरी को रिलीज होने वाला है। ट्रेलर रिलीज से पहले बॉर्डर 2 की टीम साथ में आई और इस दौरान वरुण जिन्होंने फिल्म में कर्नल होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है, उन्होंने कहा कि ऐसा किरदार निभाना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दर्शकों के भरोसे वरुण ने छोड़ी फिल्म

वरुण बोले, ट्रेलर आएगा कल और फिल्म 23 जनवरी को आएगी। दर्शक हमारे माई-बाप हैं, जो वो कहते हैं वो सरआखों पर। जनवरी 23 को वो डिसाइड करेंगे फिल्म की और मेरी किस्मत।

बॉर्डर 2 के म्यूजिक और अनु मलिक को लेकर बोले

वरुण ने आगे बॉर्डर 2 के म्यूजिक को लेकर बात की और कहा, ‘बॉर्डर का एल्बम सुपरहिट था, बॉर्डर 2 का भी एल्बम सुपरहिट होगा मेरे हिसाब से। अनु सर के साथ बहुत यादें हैं। वो हारमोनियम लेकर घर आते थे मेरे पिता को गाना सुनाने के लिए। देखिए इनकी क्या रेंज है डेविड धवन से जेपी दत्ता तक, इनकी रेंज शानदार है।’

कर्नल होशियार सिंह की पत्नी ने दिया था वरुण को आशीर्वाद

बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें कर्नल होशियार सिंह की पत्नी वरुण से मिलती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर बोलती हैं कि तुमने बहुत बढ़िया किया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिल्म बहुत अच्छी चलेगी।

ये भी पढ़ें:वरुण धवन की ट्रोलिंग पर भड़कीं बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर, ट्रोल्स को कहा देशद्रोही

कब रिलीज हो रही बॉर्डर 2

बॉर्डर 2 के बारे में बता दें कि यह 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है। फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जे पी दत्ता और निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। बॉर्डर 2 रिलीज होगी 23 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Varun Dhawan Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।