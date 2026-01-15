वरुण धवन ने बॉर्डर 2 छोड़ी दर्शकों के भरोसे, कहा- वो डिसाइड करेंगे मेरी और…

संक्षेप: वरुण धवन अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने फिल्म और अपनी किस्मत को दर्शकों के भरोसे छोड़ दिया है।

वरुण धवन जल्द ही बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं। उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीद है। फिल्म में उनके साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी भी हैं जिसे अनुराग सिंह डायरेक्ट कर रहे हैं। बॉर्डर 2 का ट्रेलर गुरुवार यानी 15 जनवरी को रिलीज होने वाला है। ट्रेलर रिलीज से पहले बॉर्डर 2 की टीम साथ में आई और इस दौरान वरुण जिन्होंने फिल्म में कर्नल होशियार सिंह दहिया का किरदार निभाया है, उन्होंने कहा कि ऐसा किरदार निभाना उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है।

दर्शकों के भरोसे वरुण ने छोड़ी फिल्म वरुण बोले, ट्रेलर आएगा कल और फिल्म 23 जनवरी को आएगी। दर्शक हमारे माई-बाप हैं, जो वो कहते हैं वो सरआखों पर। जनवरी 23 को वो डिसाइड करेंगे फिल्म की और मेरी किस्मत।

बॉर्डर 2 के म्यूजिक और अनु मलिक को लेकर बोले वरुण ने आगे बॉर्डर 2 के म्यूजिक को लेकर बात की और कहा, ‘बॉर्डर का एल्बम सुपरहिट था, बॉर्डर 2 का भी एल्बम सुपरहिट होगा मेरे हिसाब से। अनु सर के साथ बहुत यादें हैं। वो हारमोनियम लेकर घर आते थे मेरे पिता को गाना सुनाने के लिए। देखिए इनकी क्या रेंज है डेविड धवन से जेपी दत्ता तक, इनकी रेंज शानदार है।’

कर्नल होशियार सिंह की पत्नी ने दिया था वरुण को आशीर्वाद बता दें कि कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें कर्नल होशियार सिंह की पत्नी वरुण से मिलती हैं और उनके सिर पर हाथ रखकर बोलती हैं कि तुमने बहुत बढ़िया किया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिल्म बहुत अच्छी चलेगी।