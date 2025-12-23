बोनी कपूर इस स्टार के साथ बनाना चाहते थे गजनी, आमिर खान के हाथ ऐसे लगी फिल्म
बोनी कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह पहले गजनी का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि आखिर किस स्टार के साथ गजनी बनाने की उनकी इच्छा थी।
आमिर खान की फिल्म गजनी ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म में आमिर खान की परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया था। गजनी, साउथ इंडियन फिल्म का हिंदी रीमेक थी जिसमें आमिर के साथ असिन लीड रोल में थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोड्यूसर बोनी कपूर पहले इस फिल्म को दूसरे स्टार के साथ बनाना चाहते थे।
क्यों बोनी, सलमान के साथ बनाना चाहते थे फिल्म
रेड्डिफ को दिए इंटरव्यू में बोनी ने बताया था कि वह पहले 2000 के मिड में गजनी का हिंदी रीमेक बनाना चाहते थे वो भी सलमान खान के साथ। 2006 में सूर्या को गजनी में देखकर बोनी को लगा कि सलमान इस रोल में फिट बैठेंगे। तेरे नाम के फर्स्ट हाफ में सलमान ने लंबे बाल थे वहीं इंटरवल के बाद जब सलमान के किरदार राधे को आश्रम भेज दिया जाता है और उनके बाल कटवा दिए जाते हैं तब बोनी को सलमान के उस फिजिक को देखकर लगा कि वह गजनी फिल्म के लिए परफेक्ट होंगे।
कैसे बोनी के हाथ से निकल गई फिल्म
बोनी ने आगे कहा कि वह फिर फिल्म के राइट्स के लिए मेकर्स के पास गए, लेकिन उन्होंने बताया कि अल्लू अरविंद को पहले ही रीमेक राइट्स दे दिए हैं जिन्होंने तेलुगु में डिस्ट्रिब्यूट कर दिए। इसके बाद बोनी, मधु मंतेना के पास गए जो अल्लू के दोस्त थे राइट्स खरीदने के लिए। मधु मुझे बोलते रहे हो जाएगा। वहीं प्रदीप रावत जिन्होंने फिल्म में विलन का किरदार निभफाया था उन्होंने तमिल फिल्म आमिर को दिखा दी। 6 महीने तक आमिर सोचते रहे कि उन्हें गजनी के हिंदी रीमेक में काम करना चाहिए या नहीं, वहीं मधु मुझे लटकाते रहे। जब आमिर ने फाइनली हां कहा तो मधु और अल्लू ने खुद फिल्म प्रोड्यूस करने का फैसला किया और मैं आउट हो गया।
खैर फाइनली आमिर, असिन, जिया खान और प्रदीव रावत के साथ गजनी बनी जिसे ए आर मुरुगदॉस ने डायरेक्ट की। यह पहली इंडियन फिल्म थी जिसने डोमेस्टिकली 100 करोड़ कमाए थे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।