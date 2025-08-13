Boney Kapoor Shares Sridevi Unseen Photo with Wife Throwback Kissa श्रीदेवी के बर्थडे पर बोनी कपूर ने जान-बूझकर की थी यह गलती, फोटो पोस्ट करके सुनाया यादगार किस्सा, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBoney Kapoor Shares Sridevi Unseen Photo with Wife Throwback Kissa

श्रीदेवी के बर्थडे पर बोनी कपूर ने जान-बूझकर की थी यह गलती, फोटो पोस्ट करके सुनाया यादगार किस्सा

Boney Kapoor and Sridevi: बोनी कपूर और श्रीदेवी की प्रेम कहानी बॉलीवुड की कुछ सबसे खूबसूरत प्रेम कहानियों में गिनी जाती है। आज दिवंगत एक्ट्रेस की बर्थड एनिवर्सरी पर बोनी कपूर ने अपनी पत्नी की यादगार तस्वीर साझा करते हुए उनसे जुड़ा एक किस्सा सुनाया।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 12:05 PM
share Share
Follow Us on
श्रीदेवी के बर्थडे पर बोनी कपूर ने जान-बूझकर की थी यह गलती, फोटो पोस्ट करके सुनाया यादगार किस्सा

बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बर्थ एनिवर्सरी पर फिल्ममेकर बोनी कपूर ने अपनी पत्नी को याद किया। 'मिस्टर इंडिया', 'मॉम' और 'मैदान' जैसी फिल्में बना चुके बोनी कपूर ने अपनी पत्नी के साथ उनकी एक अनदेखी तस्वीर साझा करते हुए एक किस्सा सुनाया। बोनी कपूर ने बताया कि कैसे एक बार उन्होंने श्रीदेवी को यह जताने के लिए कि वो वक्त के साथ और ज्यादा जवान होती जा रही हैं, उन्हें जन्मदिनल पर एक साल कम उम्र के लिए शुभकामनाएं दे दी थीं, लेकिन एक्ट्रेस को लगा कि शायद वह उनका मजाक बना रहे हैं।

बोनी कपूर ने सुनाया यादगार किस्सा

बोनी कपूर ने अपनी हालिया इंस्टा पोस्ट में लिखा, "1990 में, जब चेन्नई में रखी गई उनके जन्मदिन की पार्टी में मैंने उसे 26वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जबकि असल में वह उनका 27वां जन्मदिन था, तो मेरा मकसद उसे यह महसूस कराना था कि वह असल में एक साल छोटी हो गई हैं और यह एक तारीफ है कि हर गुजरते दिन के साथ वह और जवान होती जा रही हैं। लेकिन उसे लगा कि मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूं।"

कमेंट बॉक्स में लोगों ने किया याद

तस्वीर में श्रीदेवी सूट पहने खड़ी नजर आ रही हैं और उनके सामने बोनी कपूर जेब में हाथ डाले खड़े हुए हैं। बोनी कपूर की पोस्ट की हुई इस तस्वीर पर कुछ ही मिनटों में बेहिसाब लाइक्स आ गए हैं और कमेंट सेक्शन में लोग दिवंगत एक्ट्रेस को याद कर रहे हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, "श्रीदेवी जी उन अभिनेत्रियों में हैं, जो असल में कभी बूढ़ी नहीं हुईं।" ढेरों लोगों ने एक्ट्रेस को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उनकी फिल्मों और उनके किस्सों को याद किया है।

श्रीदेवी के बाद उनकी बेटी जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर सिनेमा जगत में सक्रिय हैं। जाह्नवी कपूर की अपकमिंग फिल्म 'परम सुंदरी' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया है। फिल्म में वह सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करती नजर आएंगी। ट्रेलर वीडियो से जाह्नवी कपूर का मोनोलॉग काफी वायरल हो रहा है।

sridevi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।