बेटी जाह्नवी नहीं, ये बड़ी हीरोइन थी श्रीदेवी की फिल्म ‘चालबाज’ के रीमेक के लिए प्रोड्यूसर की पहली पसंद

बेटी जाह्नवी नहीं, ये बड़ी हीरोइन थी श्रीदेवी की फिल्म ‘चालबाज’ के रीमेक के लिए प्रोड्यूसर की पहली पसंद
श्रीदेवी की आइकॉनिक फिल्म चालबाज के रीमेक के लिए मेकर्स जाह्नवी कपूर को कास्ट करना चाहते थे। पिता बोनी कपूर ने इस बारे में बात करते हुए बताया था कि वो इस बड़ी हीरोइन के साथ इस फिल्म को बनाना चाहते थे।
1989 में आई श्रीदेवी की फिल्म चालबाज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने डबल रोल निभाया था। अब हाल में खबर सामने आई थी कि इस फिल्म के रीमेक में जाह्नवी कपूर अपनी मां की तरह डबल रोल में नजर आ सकती हैं। लेकिन बोनी कपूर ने हाल में ये साफ कर दिया है कि इस किरदार में वो अपनी बेटी को नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को देखना चाहते हैं।
जाह्नवी होंगी चालबाज की हीरोइन
ईटाइम्स से बातचीत में बोनी कपूर ने फिल्म चालबाज के रीमेक के बारे में बात की और बताया कि कई प्रोड्यूसर जाह्नवी को श्रीदेवी के किरदार में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे कुछ पता नहीं। बहुत से लोग जाह्नवी के साथ चालबाज करना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि तीन से ज़्यादा लोग उन्हें यह फिल्म देने के लिए कह रहे थे। और चौथा व्यक्ति मैं था।" उन्होंने आगे कहा, "यह कोई आसान फ़िल्म नहीं है। हमें इसे और बेहतर बनाना होगा, मॉडर्न बनाना होगा और इसे आज की फिल्म बनाना होगा।"
दीपिका पादुकोण थी पहली पसंद
आगे बोनी कपूर ने कहा कि वो दीपिका पादुकोण को चालबाज में कास्ट करना चाहते थे। उन्होंने कहा, “मैं दीपिका पादुकोण के साथ चालबाज का रीमेक बनाना चाहता था। उन्होंने आगे कहा, "और मैंने अभी तक जाह्नवी से बात भी नहीं की है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूं। मैं अभी दिल्ली में हूं। मुझे पूरा यकीन है कि एक समय मैं भी एक्साइटेड था, बल्कि दीपिका के साथ भी। लेकिन बात नहीं बन पाई। इसलिए अब कुछ लोग और प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने जाह्नवी के साथ इसे बनाने की इच्छा जाहिर की है।" अगर सब कुछ ठीक रहा तप चलबाज के रीमेक में श्रीदेवी की तरह जाह्नवी कपूर नजर आ सकती हैं।
