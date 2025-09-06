'उनके साथ स्ट्रगलर्स जैसा...' श्रीदेवी ने क्यों ठुकराई थी ब्लॉकबस्टर 'बाहुबली' सालों बाद बोनी कपूर ने किया खुलासा

दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने हाल ही में गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बोनी कपूर ने राजामौली के उन सभी दावों का खंडन करते हुए पूरा सच बताया है, जो काफी हैरान करने वाला है।

साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' ने पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया था। एसएस राजामौली 'बाहुबली' की कहानी, इसके वीएफएक्स और गाने सभी हिट थे। फिल्म के सभी कलाकार ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से जान डाल दी थी। लेकिन सबसे ज्यादा फिल्म में "शिवगामी" के रोल को पसंद किया गया, जिसे साउथ एक्ट्रेस राम्या कृष्णन ने निभाया था। लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं किया राजामौली की 'बाहुबली' में ये रोल पहले राम्या नहीं श्रीदेवी निभाने वाली थीं। लेकिन राजामौली ने बाद में दावा किया था कि श्रीदेवी कई ऐसी महंगी चीजों की डिमांड करी जिसके चलते वो उन्हें फिल्म में नहीं ले सके। ऐसे में अब बोनी कपूर ने श्रीदेवी द्वारा फिल्म को मना करने की असली वजह बताई है।

पहले जानते हैं क्या था वो विवाद दरअसल, उस वक्त श्रीदेवी के 'बाहुबली' में न लेने को लेकर एसएस राजामौली ने दावा किया था कि श्रीदेवी ने अपने लिए होटल का एक पूरा फ्लोर, 10 करोड़ रुपये फीस और अपने साथियों के लिए 10 हवाई जहाज के टिकट मांगे थे। हालांकि, श्रीदेवी ने इन दावों का खंडन किया था। बाद में इसको लेकर लेकर काफी विवाद हुआ था और ये टॉपिक काफी वक्त तक सुर्खियों में रहा था।

बोनी ने बताई श्रीदेवी के 'बाहुबली' न करने के पीछे की सच्चाई दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के पति बोनी कपूर ने हाल ही में गेम चेंजर्स यूट्यूब चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान बोनी ने राजामौली के उन सभी दावों का खंडन करते हुए पूरा सच बताया है। बोनी ने बताया, 'राजामौली के साथ फिल्म तो नहीं बनी, लेकिन मेरे पास अभी भी उनका मैसेज है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह एक्ट्रेस के तौर पर श्रीदेवी के फैन थे, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई तो उनके प्रति सम्मान और बढ़ गया। क्योंकि एक्ट्रेस ने जो सुझाव दिए थे, वो पसंद आए थे। मगर प्रोड्यूसर्स ने जो कन्फ्यूजन फैलाई, उसके कारण श्रीदेवी ने फिल्म में काम नहीं किया।'

कम पैसे ऑफर किए बोनी कपूर ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, 'राजामौली हमारे घर आए थे और फिल्म के बारे में बातचीत की थी। जब वह कमरे से बाहर गए, तो निर्माताओं ने उन्हें 'इंग्लिश विंग्लिश' के लिए मिली फीस से कम पैसे ऑफर किए। वह कोई स्ट्रगल अभिनेत्री नहीं थीं। आपको उन्हें कास्ट करके फायदा ही मिल रहा था, जिसमें हिंदी और तमिल दोनों में कुछ मदद भी शामिल है। मैं अपनी पत्नी से ऐसा क्यों करवाना चाहूंगा?'

हमने बस ये चाहते थे बोनी ने खुलासा किया कि शोबू यार्लागड्डा ने श्रीदेवी के पारिश्रमिक के बारे में एसएस राजामौली से झूठ बोला था। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि निर्माताओं ने राजामौली को अपने ऑफर के बारे में कभी नहीं बताया। उन्होंने राजामौली से कहा कि वह होटल का पूरा फ्लोर चाहती हैं, उन्हें एक खास तरह का स्टाफ चाहिए। हम बस यही चाहते थे कि बड़े शूट उस समय हों जब हमारे बच्चे छुट्टियां मना रहे हों। यहां पर प्रोड्यूसर की ही गलती थी, जिन्होंने राजामौली को गलत चीजें बताईं।'