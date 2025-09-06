बोनी कपूर ने अजय देवगन की इस फ्लॉप फिल्म पर उड़ा दिए 210 करोड़, ताज होटल से आता था खाना

बोनी कपूर ने हाल में बताया कि कैसे अजय देवगन स्टारर फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने मोटी रकम एक्टर को दिए जाने वाली पानी की बोतलों पर खर्च कर दी। ताज होटल से मंगाया गया खाना।

साल 2024 में अजय देवगन स्टारर फिल्म आई थी 'मैदान'। इस फिल्म में एक्टर ने फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बोनी कपूर। अजय देवगन पहली बार किसी स्पोर्ट्स फिल्म का हिस्सा थे ऐसे में कमाई से उम्मीदें थीं। लेकिन 210 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 68 करोड़ कमाए थे और प्रोड्यूसर बोनी कपूर कर्जे में डूब गए थे। इस फिल्म के आर्टिस्ट के लिए ताज होटल से खाना आता था। पानी की बोतलों के बिल ने प्रोड्यूसर को हैरान कर दिया था।

120 से 210 करोड़ पहुंचा बजट बोनी कपूर ने कोमल नहाटा को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे कोरोना काल के दौरान उन्हें करोड़ों का घाटा हुआ था। उन्होंने बताया कि अजय देवगन की मैदान का बजट सिर्फ 120 करोड़ था। लेकिन वो बजट 210 करोड़ तक पहुंच गया था। बोनी कपूर ने कहा, “मैंने मैदान में पैसा गंवा दिया। कोविड-19 महामारी के कारण फिल्म चार साल से ज्यादा समय तक अटकी रही। सोचिए, महामारी से ठीक पहले, जनवरी 2020 तक फिल्म का लगभग 70% हिस्सा पूरा हो गया था। हमें मार्च के आखिरी हफ्ते से मैचों की शूटिंग शुरू करनी थी। सभी अंतरराष्ट्रीय टीमें आ चुकी थीं। विदेशों से लगभग 200 से 250 लोगों का एक दल था वे अलग-अलग देशों के खिलाड़ी थे।” लेकिन कोरोना के पहले चरण में सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। कोरोना के अलावा चक्रवात के कारण भी फिल्म का सेट तबाह हो गया था।

ताज होटल से आया खाना बोनी ने आगे बताया कि ताज होटल से आता था खाना। वो कहते हैं, “जब हम मैचों की शूटिंग कर रहे होते थे, तब हमारी यूनिट में लगभग 800 लोग होते थे और कोविड के कारण कुछ पाबंदियां थीं। उस दौरान, मैं पूरी यूनिट के लिए ताज से खाना मंगवाता था। मुझे हर समय चार एम्बुलेंस और डॉक्टर रखने पड़ते थे। पाबंदियों के कारण, हमें सेट पर 150 से ज्यादा लोगों को रखने की इजाजत नहीं थी। दूरी बनाए रखने के लिए हमें एक साथ खाना खाने की इजाजत नहीं थी। मुझे सिर्फ पानी भरने के लिए लगभग पाच टेंट लगाने पड़े।”

पानी की बोतलों पर खर्च आगे प्रोड्यूसर ने बताया कि जितना पैसा उन्होंने सिर्फ पानी की बोतलों पर खर्च किया उतने में एक छोटे बजट की फिल्म बन जाती। उन्होंने कहा, “हमने एक खास ब्रांड के साथ एक डील की थी। उन्होंने पानी की सप्लाई की और उसका बिल बहुत ज्यादा था। हमें सभी को डिस्टिल्ड वॉटर देना पड़ा ताकि वे सुरक्षित महसूस करें। इन सभी प्रक्रियाओं में मेरा बहुत पैसा खर्च हुआ। और, मुझे यह सब लगभग साढ़े तीन साल तक करना पड़ा।”