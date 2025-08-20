सलमान, अनिल और फरदीन को बॉर्डर 2 में नहीं रखने पर बोनी कपूर बोले- हमारा नुकसान है कि हम...

सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान की सुपरहिट फिल्म नो एंट्री का अब दूसरा पार्ट आ रहा है नो एंट्री 2, लेकिन इस बार पहले वाली कास्ट नहीं बल्कि दूसरे एक्टर्स इसमें नजर आएंगे।

बोनी कपूर ने साल 2005 में फिल्म नो एंट्री बनाई थी। नो एंट्री में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान थे। फिल्म को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया था और बोनी ने इसे प्रोड्यूस किया था। अब फिल्म का सीक्वल नो एंट्री 2 आ रही है जिसमें नई कास्ट नजर आएगी। नो एंट्री 2 में वरुण धवन, अर्जुन कपूर। वैसे पहले दिलजीत दोसांझ का भी नाम इसके लिए सामने आया था, लेकिन फिर खबर आई कि वह फिल्म का हिस्सा नहीं हैं। अब बोनी ने फिल्म में पुरानी कास्ट को ना लेने पर अपना दुख जताया है।

क्या बोले बोनी कपूर बोनी ने इंस्टैंट बॉलीवुड से बात करते हुए कहा, 'ये हमारा नुकसान है कि हम पहले की कास्ट को रख नहीं पाए। हमने 8-10 साल का इंतजार किया, लेकिन चीजें वैसी हो नहीं पाई। हम उन्हें मिस करेंगे और अब हम एक फ्रेश स्टार्ट करने की तैयारी कर रहे हैं यंग एक्टर्स के साथ। लेकिन इसी के साथ हम सलमान को मिस कर रहे हैं, हम अनिल और फरदीन को मिस कर रहे हैं। वे नो एंट्री के ओरिजनल 3 लड़के हैं और उन्हें बहुत पसंद किया गया था।'

बोनी बोले मौका खो दिया बोनी ने आगे कहा, 'वक्त बीत गया इंतजार करते-करते और आज हम नए सेटअप के साथ नई चीजें लेकर आ रहे हैं। हो सकता है सब चीजें और अलग हो। लेकिन मैंने मौका खो दिया। गाड़ी आगे निकल गई। अब यह पछतावा होगा कि सेम सेटअप नहीं है। सलमान काफी शानदार हैं, अनिल भी अच्छे एक्टर और भाई हैं। फरदीन फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट आदमी हैं। मैं उन्हें काफी मिस करूंगा। लेकिन अब सब मूव ऑन हो गए हैं और आशा है कि यह फैसला सही साबित हो।'