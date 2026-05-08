श्रीदेवी की चेन्नई प्रॉपर्टी केस पर बोनी-जाह्नवी-खुशी की हुई जीत, जानें 2.70 एकड़ जमीन मामले के बारे में
श्रीदेवी के चेन्नई प्रॉपर्टी मामले में बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को बड़ी राहत मिली है। काफी समय से यह लीगल बैटल चल रही है।
श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और बेटियो जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने एक्ट्रेस की चेन्नई प्रॉपर्टी को लेकर दायर सिविल सूट को खारिज कर दिया है। इस प्रॉपर्टी को 1988 में श्रीदेवी के नाम पर खरीदा गया था।
बार बेंच के मुताबिक हाई कोर्ट ने चेंगलपट्टू कोर्ट के उस ऑर्डर को रद्द कर दिया है जिसमें एमसी शिवकामी, एमसी नटराजन और चंद्रभानु द्वारा दायर याचिका को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था। दरअसल, जस्टिस टी वी थमिलसेल्वी ने बोनी कपूर और उनकी बेटियों द्वारा दायर सिविल रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है।
क्या है ये केस
इस केस के बारे में बता दें कि यह मामला चेन्नई के शोलिंगनल्लूर में स्थित 2.70 एकड़ लैंड पार्सनल से रिलेटेड है। याचिकाकर्ताओं ने दिवंगत एमसी चंद्रशेखरन के कानूनी वारिस होने का दावा किया था और संपत्ति पर बंटवारे का अधिकार मांगा था।
याचिकर्ताओं का दावा एमसी संबंदा मुदलियार की थी जमीन
याचिकर्ताओं के मुताबिक यह जमीन एमसी संबंदा मुदलियार की है जिन्होंने 1943 में इसे खरीदा था। उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में 2023 में तब पता चला जब बोनी कपूर, जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था।
बता दें कि बोनी पहले मोना कपूर संग शादीशुदा थे। दोनों के 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। लेकिन दोनों की शादी तब खत्म हो गई जब बोनी को श्रीदेवी से प्यार हो गया। इसके बाद बोनी ने श्रीदेवी से शादी कर ली। इसके बाद दोनों की 2 बेटियां जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर हैं।
श्रीदेवी की फिल्में
श्रीदेवी के बारे में बता दें कि उन्हें बॉलीवुड की चांदनी कहा जाता है। वह कई सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं जिसमें मिस्टर इंडिया, लम्हें, चालबाज, नगिना, सदमा, चांदनी, इंग्लिश विंग्लिश मॉम समेत कई हैं। वह ना सिर्फ हिंदी बल्कि तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। एक्ट्रेस को उनके काम के लिए नेशनल अवॉर्ड और पद्मश्री अवॉर्ड से नवाजा भी गया था।
श्रीदेवी का निधन
श्रीदेवी दुबई में परिवार के शादी के फंक्शन में गई थीं जहां दुबई के होटल बाथरूम में वह 24 फरवरी 2018 को मृत पाई गई थीं।
श्रीदेवी चली गई हैं, लेकिन उनकी बेटियां अब फिल्मों में काम कर रही हैं। जाह्नवी ने अब तक कई फिल्मों में काम कर लिया है। वहीं खुशी कपूर अब धीरे-धीरे करियर में आगे बढ़ रही हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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