रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के वीडियो ऑनलाइन शेयर करना पड़ेगा भारी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
Ramayana: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रणबीर कपूर की ‘रामायण’ को पाइरेसी से बचाने के लिए आदेश दिया है। ट्रेलर लीक के बाद मेकर्स ने कोर्ट से राहत मांगी थी।
रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म को बनाने में कई साल लगे हैं और इस पर हजारों करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। ऐसे में मेकर्स को डर है कि कहीं रिलीज से पहले या बाद में फिल्म ऑनलाइन लीक न हो जाए। इसी वजह से उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट ने मेकर्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिल्म को बिना अनुमति रिकॉर्ड करने, इंटरनेट पर अपलोड करने और शेयर करने पर रोक लगा दी है। आइए जानते हैं कोर्ट ने अपने आदेश में क्या-क्या कहा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने फिल्म ‘रामायण’ के मेकर्स के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अज्ञात लोगों, इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फिल्म का कोई भी हिस्सा बिना अनुमति रिकॉर्ड करने, अपलोड करने या ऑनलाइन दिखाने से रोक दिया है।
क्या होता है जॉन डो आदेश?
कोर्ट ने जॉन डो (John Doe) आदेश जारी किया है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति फिल्म को ऑनलाइन लीक करता है और उसकी पहचान नहीं हो पाती, तब भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, अगर मेकर्स को इंटरनेट पर फिल्म का कोई अवैध लिंक मिलता है और वे इसकी शिकायत करते हैं, तो संबंधित कंपनियों को उस लिंक को हटाना या ब्लॉक करना होगा।
इस मामले में Google LLC और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के वकीलों ने कोर्ट के आदेश का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर अवैध लिंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ट्रेलर लीक होने के बाद कोर्ट पहुंचे मेकर्स
फिल्म की निर्माता कंपनी गॉडपावर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कोर्ट को बताया कि ‘रामायण’ की फुटेज लीक न हो, इसके लिए पहले से कई इंतजाम किए गए थे। फिल्म के ट्रेलर की स्क्रीनिंग सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए रखी गई थी। इतना ही नहीं, स्क्रीनिंग में शामिल लोगों से नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) भी साइन करवाया गया था। इसका मतलब था कि वे ट्रेलर से जुड़ी कोई भी जानकारी या फुटेज बाहर शेयर नहीं कर सकते थे।
इतनी सावधानी बरतने के बावजूद फिल्म के दोनों ट्रेलर की फुटेज चोरी-छिपे रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर लीक कर दी गई। इसके बाद मेकर्स को डर सताने लगा कि कहीं पूरी फिल्म भी ऑनलाइन लीक न हो जाए। इसी वजह से उन्होंने कोर्ट से मदद मांगी।
कितना है रामायण पार्ट 1 का बजट?
सुनवाई के दौरान मेकर्स ने कोर्ट को फिल्म के बजट की जानकारी भी दी। कोर्ट को बताया गया कि ‘रामायण’ के पहले पार्ट का बजट करीब 2000 करोड़ रुपये है। वहीं, दोनों पार्ट्स को मिलाकर कुल बजट लगभग 4000 करोड़ रुपये बताया गया है।
कब रिलीज होगी ‘रामायण’?
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ का पहला पार्ट 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म का दूसरा पार्ट दिवाली 2027 पर रिलीज करने की तैयारी है। ‘रामायण’ को हिंदी, तमिल, तेलुगू, अंग्रेजी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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