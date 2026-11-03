‘भारत धर्मनिरपेक्ष देश है’, दीया मिर्जा के दिवाली वीडियो विवाद पर BJP नेताओं को हाईकोर्ट की फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की आलोचना की। दरअसल, इन नेताओं ने दीया मिर्जा को उनके उस वीडियो के लिए निशाना बनाया था, जिसमें उन्होंने लोगों से दिवाली पर सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं को फटकार लगाई है। दरअसल, अभिनेत्री दीया मिर्जा ने बीएमसी के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। इसमें उन्होंने मुंबई के लोगों से दिवाली पर सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की थी। बीते दिन जब मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम ने एक्स (X) पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि हमें दिवाली मनाने के तरीके पर किसी से सीख की जरूरत नहीं है। तो बीएमसी प्रशासन ने दीया मिर्जा का वीडियो हटा दिया। जब मामला बढ़ा तो कई सारे नेताओं ने दीया मिर्जा पर निशाना साधा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मंगलवार (3 नवंबर) को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को दीया मिर्जा का वीडियो दोबारा सोशल मीडिया पर जारी करने का निर्देश दिया। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस डॉ. नीला गोखले की पीठ ने इस मामले में राजनीतिक नेताओं की टिप्पणियों पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि वह राजनेताओं की बेवजह की टिप्पणियों से परेशान हैं। साथ ही, पीठ ने याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए।
दीया मिर्जा के वीडियो में क्या था?
दरअसल, दीया मिर्जा BMC के एक जन जागरूकता अभियान का हिस्सा थीं। इस अभियान के जरिए लोगों को पर्यावरण के अनुकूल और कम प्रदूषण वाली दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। दीया का वीडियो भी इसी मकसद से बनाया गया था। इसमें लोगों से वायु प्रदूषण कम करने और सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने की अपील की गई थी। यह अपील बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक थी।
फिर विवाद क्यों हुआ?
कुछ राजनीतिक नेताओं ने अभियान में दीया मिर्जा की भागीदारी पर सवाल उठाए। इसके बाद BMC ने अभिनेत्री का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दिया। खास बात यह है कि अभियान में शामिल अन्य हस्तियों के वीडियो सोशल मीडिया पर बने रहे। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने वीडियो को दोबारा बहाल करने का निर्देश दिया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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