इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, केंद्र सरकार ने एक्टर को दिया आश्वासन
इमरान खान को अब 28 अक्टूबर तक भारत छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। दरअसल, कोर्ट ने अगली सुनवाइ्र 2 नवंबर को रखी है और केंद्र सरकार उन्हें आश्वासन दिया है कि वे तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगे।
अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, एक्टर को मुंबई पुलिस ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ इमरान ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। आज इसी याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक ‘भारत छोड़ो नोटिस’ पर रोक लगा दी है।
अदालत में क्या हुआ?
'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने की। शुरुआत में अदालत को बताया गया था कि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश होंगे। बाद में इमरान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोंड ने मामले की सुनवाई दोपहर में करने का अनुरोध किया।
किसने की सुनवाई टालने की मांग?
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने जवाब देने के लिए और समय मांगा और मामले को अगले सोमवार तक टालने का सुझाव दिया। इस पर इमरान के वकील ने मामले की गंभीरता बताते हुए कहा, 'लेकिन एक्टर को कल तक भारत छोड़कर जाने का नोटिस मिला है।'
केंद्र सरकार ने दिया आश्वासन
इस पर केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा, ‘मामले को सोमवार को रखा जा सकता है। तब तक कुछ नहीं होगा। यह हमारी मौखिक गारंटी है।’ इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे तय कर दी।
इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस क्यों मिला?
यह मामला 10 अक्टूबर की एक घटना से जुड़ा है। उस दिन मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान के पास इमरान खान को हिरासत में लिया था। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करने वाले विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। इस दौरान उनकी पार्टनर लेखा वाशिंगटन और चचेरी बहन जैन मैरी खान को भी हिरासत में लिया गया था।
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओसीआई कार्ड है। इस घटना के चार दिन बाद, 14 अक्टूबर को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने उन्हें लीव इंडिया नोटिस जारी किया। इसके तहत अभिनेता को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था। यह नोटिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत जारी किया गया था।
इमरान खान ने नोटिस को अदालत में दी चुनौती
इमरान खान ने अपने वकील जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और कुणाल वजानी के जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस नोटिस को चुनौती दी है। याचिका का नाम 'इमरान खान पाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य' है। अभिनेता की ओर से दलील दी गई है कि नोटिस मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना और कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया अपनाए बिना भारत छोड़ने का निर्देश कैसे दिया जा सकता है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 नवंबर को दोपहर 3 बजे होगी। तब अदालत इमरान खान की याचिका पर आगे सुनवाई करेगी।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें