दो दिन ही बची है मोहलत और हाई कोर्ट ने टाल दी सुनवाई, हुकधुक में क्यों एक्टर इमरान खान
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस मिला था। उन्होंने इस नोटिस का विरोध करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब कोर्ट में सुनवाई टल गई है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता इमरान खान की याचिका पर सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी है। अब इस मामले में 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी। दरअसल, मुंबई में हुए एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान अभिनेता को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। इमरान खान ने पुलिस के इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
क्यों टली सुनवाई?
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ के सामने इस याचिका पर सुनवाई हुई। अभिनेता की ओर से पेश वकील वेंकटेश धोंड और केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की सुनवाई मंगलवार को करने का अनुरोध किया। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 अक्टूबर के लिए तय कर दी।
किस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे इमरान खान?
10 अक्टूबर को मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान इमरान खान को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। यह प्रदर्शन दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञान कुमार के इस्तीफे की मांग की थी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अमेरिकी नागरिक इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था।
इमरान खान ने याचिका में क्या कहा?
17 अक्टूबर को वकील जुल्फिकार मेमन और MZM लीगल के माध्यम से दायर याचिका में इमरान खान ने दावा किया कि वह किसी भी सभा में शामिल नहीं हुए थे और न ही उनका विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध था। इमरान खान ने पुलिस के नोटिस को 'गैर-कानूनी, मनमाना, अनुचित और कठोर' बताया है। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने बिना उचित विचार किए यह नोटिस जारी किया और एक सार्वजनिक हस्ती होने के कारण उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया गया। अभिनेता ने हाई कोर्ट से पुलिस के इस नोटिस को रद्द करने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने अनुरोध किया है कि याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक नोटिस पर रोक लगाई जाए और अधिकारियों को उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने से रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि यह नोटिस पूरी तरह अनुचित है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो इससे न्याय के उन सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, जिनका पालन करना अधिकारियों के लिए जरूरी है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले किसी भी संगठन या संस्था से उनका कोई जुड़ाव नहीं है।
OCI स्टेटस रद्द करने पर भी मांगा गया जवाब
इस मामले में इमरान खान को फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) की ओर से एक शो-कॉज नोटिस भी मिला है। इसके जरिए उनसे पूछा गया है कि उनका 'ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया' (OCI) स्टेटस रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस नोटिस के जरिए अधिकारियों ने उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है।
किस कानून के तहत जारी हुआ देश छोड़ने का नोटिस?
पुलिस के मुताबिक, इमरान खान को देश छोड़ने का नोटिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट की धारा 7(2)(C) और 29 के तहत जारी किया गया है। ये प्रावधान अधिकारियों को भारत में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी को नियंत्रित करने और कुछ परिस्थितियों में उन्हें देश छोड़ने का निर्देश देने का अधिकार देते हैं। धारा 7(2)(C) के तहत सरकार किसी विदेशी नागरिक की भारत में मौजूदगी को रोकने, नियंत्रित करने या सीमित करने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। इसमें किसी व्यक्ति को भारत या देश के किसी खास हिस्से में रहने से रोकने का आदेश भी शामिल है।
वहीं, धारा 29 के तहत कानून, उसके नियमों या आदेशों का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रतिकूल सुरक्षा रिपोर्ट मिलने जैसी परिस्थितियों में भी संबंधित व्यक्ति को देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जा सकती है। अब इस मामले में हाई कोर्ट की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी।
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