सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को राहत, एक्ट्रेस को वापस मिलेगा पासपोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी को रिया चक्रवर्ती का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दे दिया है जिसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में जब्त किया गया था।
दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले से संबंधित ड्रग्स केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत की शर्तों में ढील दी है। जस्टिस नीला के गोखले ने उनकी विदेश यात्रा से पहले स्पेशल कोर्ट की इजाजत लेने और उनका पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करने वाली शर्त को हटा दिया है। साथ ही, एक्ट्रेस का पासपोर्ट सात दिनों के भीतर वापस किए जाने का निर्देश दिया गया है।
पासपोर्ट सरेंडर किया था
रिया को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और महीनेभर तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिल सकी थी। बेल देते हुए कोर्ट ने विदेश जाने पर कोर्ट की इजाजत लेने और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त लगाई थी। इसके बाद उनके वकील अयाज खान ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इतने लंबे समय तक रिया ने सभी शर्तों को माना है। ऐसे में इन शर्तों को हटा दिया जाए।
रिया के वकील ने क्या कहा
वकील ने कहा कि एक्ट्रेस को ऑडिशन, शूटिंग और मीटिंग के लिए विदेश जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें इजाजत लेनी पड़ती है। इस वजह से इसमें देरी होती है और उनको काम का भी नुकसान होता है। इसी मामले में 8 बाकी आरोपियों को पहले ही जमानत की शर्तों में राहत दी जा चुकी है। ऐसे में रिया को भी जमानत की शर्तों में ढील मिलनी चाहिए।
हालांकि, एनसीबी के वकील एसके हलवासिया ने रिया की मांग का विरोध किया और कहा कि उन पर गंभीर आरोप है और ऐसे में उनके सेलिब्रिटी स्टेटस के चलते स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर एक्ट्रेस को विदेश जाने दिया जाता है तो हो सकता हो कि वह वापस भी न लौटें।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि एक्ट्रेस ने मामले में सहयोग किया है और किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया। जब भी विदेश जाने की इजाजत दी गई, तो वह वापस लौटी भी हैं। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि बाकी 8 आरोपियों की बेल शर्तों में ढील दी जा चुकी है। ऐसे में इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता कि रिया चक्रवर्ती पर यह शर्तें क्यों लागू रखी जाएं। यह कहते हुए कोर्ट ने एक्ट्रेस की जमानत शर्तों में ढील दे दी।
