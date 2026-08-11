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थिएटर में ये देशभक्ति फिल्म देख रहे थे लोग, तभी हुआ 1993 का बॉम्बे बम ब्लास्ट, फिर…

By Usha Shrivas
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1993 मुंबई में हुए आतंकवादी बम ब्लास्ट के दौरान एक धमाका सिनेमा हॉल में भी हुआ था। उस समय लोग थिएटर में ये देशभक्ति फिल्म देख रहे थे। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इस हमले ने देश के लोगों लो हिला कर रख दिया।

bombay blast 1993 at plaza cinema
थिएटर में ये देशभक्ति फिल्म देख रहे थे लोग, तभी हुआ 1993 का बॉम्बे बम ब्लास्ट

12 मार्च 1993 को मुंबई का एक काला दिन कहा जाता है। 12 आतंकवादी हमलों ने उस समय के बॉम्बे को हिला दिया था। एक के बाद एक बम ब्लास्ट में 257 लोगों ने अपनी जान गवाई और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों की शुरुआत 12 मार्च 1993 के दोपहर 1:30 बजे बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज के बेसमेंट में कार में रखे बम ब्लास्ट से हुई। उकसे बाद मुंबई के होटल, एयर इंडिया की बिल्डिंग के पास, पासपोर्ट ऑफिस और को निशाना बनाया गया। उस दिन एक सिनेमा हॉल भी आतंकवादियों के निशाने पर था। थिएटर में एक देशभक्ति फिल्म चल रही थी और फिर हुआ धमाका।

बॉम्बे बम ब्लास्ट 1993

मुंबई के दादर में प्लाजा सिनेमा हॉल स्थित है। उस समय ये एक सिंगल स्क्रीन हॉल हुआ करता था। उस समय इस थिएटर में राजकुमार और नाना पाटेकर की फिल्म ‘तिरंगा’ चल रही थी। तिरंगा की रिलीज जनवरी 1993 में हुई थी। लेकिन उस समय अक्सर फिल्में लंबे समय तक थिएटर में टिकी रहती थी। और फिल्म ‘तिरंगा’ को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज भी था।

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सिनेमा हॉल में बम का धमाका

शुक्रवार की दोपहर थी 3 बजे के वाला शो देखने ऑडियंस थिएटर में पहुंची हुई थी। ब्रिगेडियर के किरदार में राजकुमार के हर देशभक्ति डायलॉग पर सीटियां बज रही थी। ऑडियंस तालियां बजा रही थी।तभी अचानक प्लाजा सिनेमा में एक जोरदार धमाका होता है। इससे पहले की लोग कुछ समझ पाते फिल्म देखने आए 10 लोग अपनी जान गवां चुके थे। 37 लोग घायल हुए थे। बाद में बम ब्लास्ट के बारे में जानकारी मिली। इस घटना ने लोगों को अंदर तक डरा दिया था। दाऊद इब्राहीम की डी कंपनी पर इन हमलों का आरोप लगा।

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फिल्म तिरंगा की कहानी

फिल्म तिरंगा की बात करें तो ये फिल्म जनवरी 1993 में थिएटर में रिलीज हुई थी। फिल्म में एक्टर राज कुमार और नाना पाटेकर ने अहम किरदार निभाया था। बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई इस को अक्सर 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर टीवी पर देखा जाता है। इस फिल्म की कहानी और किरदार छाप छोड़ने में कामयाब हुए थे। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह के किरदार में राजकुमार थे और इंस्पेक्टर शिवाजी वागले बने थे नाना पाटेकर। इस फिल्म में एक और महत्वपूर्ण किरदार था जिसके बिना ये फिल्म अधूरी होती। वो किरदार था प्रलयनाथ गुंडास्वामी का किसे एक्टर दीपक शिकरे ने शानदार तरीके से निभाया था। आज भी ये फिल्म अपनी अलग कहानी और इन किरदारों के लिए याद की जाती है।

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Usha Shrivas

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परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


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