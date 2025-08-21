बोमन ईरानी बाेले, मुझे शाहरुख खान से प्रॉब्लम है और वो ये कि…
बोमन ईरानी ने बताया कि उन्हें शाहरुख खान के साथ काम करने में मजा आता है। जब हम परफॉर्म करते हैं और तब चीजें बिगड़ जाती है तो हमें वो फनी लगता है क्योंकि हमें पता है कि हम कर लेंगे। हम डेसपिरेट नहीं होते हैं।
एक्टर बोमन ईरानी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान की जमकर तारीफ की और उनके साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान का दिल बहुत बड़ा है और उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हालांकि, उन्होंने ये भी मजाकिया अंदाज में बताया कि शाहरुख की एक आदत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है।
बोमन ईरानी ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से बातचीत में कहा, “शाहरुख को सेट पर रहना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। उन्हें फिल्म बनाना अच्छा लगता है।”
उन्होंने आगे कहा, “शाहरुख का दिल बहुत बड़ा है। उनका घर हमेशा सबके लिए खुला रहता है। वहां हमेशा स्नैक्स रखे रहते हैं। लोग अंदर जाते हैं, स्नैक्स उठाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। जब भी आप कॉल करें तो वो तुरंत कहते हैं – ‘हां, आओ।’ अगर मैं अपनी जिंदगी के बेस्ट पलों की लिस्ट बनाऊं तो शाहरुख खान का नाम टॉप 5 में जरूर होगा।”
बोमन ने यह भी जोड़ा कि शाहरुख के साथ काम करने का अनुभव हमेशा मजेदार रहता है। उन्होंने कहा, “जब हम परफॉर्म करते हैं और चीजें बिगड़ जाती हैं, तो हमें वो भी फनी लगता है क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हम कर लेंगे। हम कभी डेसपिरेट नहीं होते।”
हालांकि, बोमन ने शाहरुख की एक आदत पर हंसी-हंसी में तंज भी कसा। उन्होंने कहा, “मुझे उनकी खाने की आदत बिल्कुल पसंद नहीं। वो बहुत बोरिंग खाना खाते हैं। सिर्फ तंदूरी चिकन! अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो साथ तो आएंगे, लेकिन उन्हें खाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। सब लोग खाना इंजॉय कर रहे होते हैं और शाहरुख बातों में लगे रहते हैं। उनका खाना ठंडा भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।”
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।