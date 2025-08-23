बोमन ईरानी के साथ मुन्ना भाई MBBS शूट करने के बाद भी एक्टर को पहचान नहीं पाए थे सुनील दत्त

बॉलीवुड एक्टर बोमन ईरानी ने हाल में बतया कि सुनील दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS में काम करने के बाद जब वो उनसे प्रीमियर पर मिले थे तो उन्होंने एक्टर से पहचानने से इनकार कर दिया था।

राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS को ऑडियंस से खूब प्यार मिला है। इस फिल्म के सभी किरदार पसंद किए गए। ये संजय दत्त और उनके पिता सुनील दत्त की साथ में पहली और आखिरी फिल्म थी। फिल्म में एक्टर बोमन ईरानी भी थे जिन्होंने डॉक्टर अस्थाना का यादगार किरदार निभाया था। सुनील दत्त और डॉक्टर अस्थाना यानी एक्टर बोमन ईरानी के बीच कई सीन शूट हुए थे। लेकिन जब दोनों एक्टर फिल्म के प्रीमियर पर मिले तो दिग्गज एक्टर सुनील दत्त ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।

नहीं पहचान पाए थे सुनील दत्त बोमन ईरानी ने हाल में Humans Of Bombay से बातचीत में सुनील दत्त के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की है। बोमन ने बताया कि फिल्म की प्रीमियर नाइट पर सुनील दत्त उन्हें पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने कहा, “उन्होंने किसी से पूछा कि ये बंदा कौन है जो बार-बार पास आकर खड़ा हो रहा है? उन्हें लगा कि मैं कोई फैन हूं। जब उन्हें बताया गया कि मैं बोमन ईरानी हूं तो उन्होंने तुरंत गले लगाकर कहा- ‘अरे डॉक्टर साहब’। उस पल ने मुझे महसूस कराया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हूं।” दरअसल, फिल्म शूटिंग के दौरान बोमन के सिर पर बाल नहीं थे। उनका लुक बिना बालों के साथ। लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो उनका लुक अलग था।

नर्वस थे एक्टर बोमन ईरानी ने बताया कि सुनील दत्त 16 साल बाद कैमरा फेस कर रहे थे। ऐसे में जब वो पहली बात उनके साथ सीन करने आए तो धीरे से उनके पास कहा कि वो नर्वस हैं। ये सुनकर बोमन हैरान हो गए। उन्होंने कहा इतने बड़े, शानदार एक्टर भी नर्वस होते हैं। लेकिन उनकी इस विनम्रता से वो बेहद प्रभावित थे।