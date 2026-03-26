बोमन ईरानी ने ट्रंप को दिया फनी मैसेज- शांति के लिए तैयार हैं, आपको मुंबई सिलेंडर लेकर आना होगा
ईरान-इजरायल के बीच जंग पर ट्रंप के बयान का बोमन ईरानी मजाक उड़ाया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके ट्रंप को मुंबई सिलेंडर लेकर आने को कहा है। देखें पूरा मामला…
ईरान और इजरायल युद्ध पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रीसेंट कमेंट पर बोमन ईरानी ने मजेदार वीडियो शेयर किया है। ट्रंप ने कहा था कि वह ईरानी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस पर बोमन ईरानी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे लोग शांति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ट्रंप को दावत देंगे लेकिन उन्हें साथ में सिलेंडर लाना पड़ेगा।
बोमन बोले- शांति के लिए सब करेंगे
बोमन ईरानी ने इंस्टाग्राम पर फनी वीडियो शेयर करके कैप्शन दिया है, 'ईरानी शांतिवार्ता के लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के लिए तैयार हैं।' बोमन वीडियो में बोलते हैं, 'जैसा कि आपको पता होगा, यह वायरल हो रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों से बात करना चाहते हैं। तीन लोग चुपचाप बुलाए भी गए हैं, बातचीत हो रही है, एक स्मृति ईरानी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ और मैं बोमन ईरानी के साथ। मैं तो तैयार हूं। शांति के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेरा एक ही प्रॉब्लम है, मैं वॉशिंग्टन नहीं जाना चाहता।'
ट्रंप को मुंबई बुलाया
बोमन बोलते हैं, ‘बेहतर होगा कि ट्रंप मुंबई आ जाते, खासकर दादर की पारसी कॉलोनी में, ट्रंप साहब और उनका डेलिगेशन तो सबसे बेस्ट होता। हम उन्हें खाना खिलाएंगे। हम उन्हें खाना-वाना खिलाएंगे। धंसाक खिलाएंगे, कस्टर्ड खिलाएंगे लेकिन अगर वो एक गैस का सिलेंडर लेकर आएंगे तो इससे लाइफ बहुत-बहुत आसान हो जाएगी।’
लोगों ने लिए मजे
बोमन के इस कमेंट पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई लोगों के कमेंट्स है। जावेद जाफरी ने लिखा है, अगर आप खुद को 'बॉम्बन' ईरानी बताएंगे और कस्टर्ड गैस का फॉर्म्युला देंगे तो ट्रंप जरूर दारलैंड आने की कोशिश करेंगे। उनके वीडियो पर फरान अख्तर, सोनी राजदान और समीरा रेड्डी जैसे कई एक्टर्स ने लाफिंग इमोजी बनाए हैं। बता दें कि बोमन ईरानी पारसी हैं और उनकी जड़ें ईरान से जुड़ी हैं। वह मुंबई में पले-बढ़े हैं।
क्या है मामला
बता दें कि बोमन ने ये वीडियो ट्रंप के वायरल स्टेटमेंट के बाद बनाया है। उन्होंने मीडिया से कहा था कि यूएस ईरान में सही लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है कि तेहरान एक डील चाहता है। वहीं ईरान की तरफ से ट्रंप के इन दावों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। उनका कहना है कि ट्रंप से ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।