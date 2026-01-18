बॉलीवुड की आज तक की 5 सबसे क्रिंज फिल्में, डायलॉग और सीन्स पर आज तक बनते हैं मीम

संक्षेप: Bollywoood Most Cringe Movies: बॉलीवुड ने जहां हमें कई आइकॉनिक फिल्में दी हैं, तो वहीं कई ऐसी फिल्में भी बनाई हैं जिन्हें बर्दाश्त करना मुश्किल हैं। तो चलिए जानते हैं हिंदी सिनेमा की टॉप 5 सबसे घटिया फिल्मों के बारे में।

बॉलीवुड जहां कई बार हमें 'धुरंधर' और 'तुम्बाड' जैसी आइकॉनिक फिल्में देता है, तो वहीं कई बार इतनी वाहियात फिल्में भी रिलीज होती हैं जिन्हें बर्दाश्त करना किसी टॉर्चर से कम नहीं होता। ऐसी कई फिल्में अभी तक हिंदी सिनेमा में आई हैं जिन्हें टॉप 5 क्रिंज फिल्मों की कैटेगरी में रखा गया है। इन फिल्मों को पूरा देख पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। तो चलिए जानते हैं आज ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जिन्हें हिंदी सिनेमा की अभी तक की सबसे घटिया फिल्मों की लिस्ट में टॉप 5 में रखा गया है।

देशद्रोही - साल 2008 में आई कमाल आर. खान (KRK) की यह फिल्म इतनी बुरी थी कि इसकी IMDb रेटिंग सिर्फ 1.2 है। फिल्म में कमाल राशिद खान लीड रोल में थे, लेकिन घटिया एक्टिंग और वाहियात कहानी के साथ-साथ इस मूवी में एडिटिंग और बाकी टेक्निकल वर्क भी लोगों को पसंद नहीं आया। फिल्म की काफी निंदा हुई थी और इसके सीन्स को आज भी मीम मैटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

हिम्मतवाला - अजय देवगन ने यूं तो बॉलीवुड को कई कमाल की फिल्में दी हैं, लेकिन किसी ने शायद ही ऐसी उम्मीद की थी कि वो ऐसी फिल्म साइन कर लेंगे। साल 2013 में आई फिल्म हिम्मतवाला का निर्देशन साजिद खान ने किया था। फिल्म कॉमेडी और एक्शन का कॉम्बिनेशन रखने के लिहाज से बनाई गई थी, लेकिन यह इतनी खराब थी कि इसकी IMDb रेटिंग सिर्फ 1.8 है।

हमशक्ल्स - सैफ अली खान, रितेश देशमुख और राम कपूर जैसी स्टार कास्ट के साथ साजिद खान ने यह वाहियात फिल्म बनाई थी। फिल्म की कहानी तीन ऐसे लोगों की थी, जिनके हमशक्ल इस दुनिया में घूम रहे हैं। फिल्म की कहानी और इसका डायरेक्शन नाकाबिल-ए-बर्दाश्त था। इस मूवी की IMDb रेटिंग सिर्फ 1.7 रही थी।

जानी दुश्मन - मल्टीस्टारर फिल्म 'जानी दुश्मन' जब अनाउंस हुई तो इसकी स्टार कास्ट की वजह से यह काफी चर्चा में थी, लेकिन जब यह रिलीज हुई तो इसे इतना कोसा गया, जितना शायद ही किसी फिल्म को ट्रोल किया गया होगा। आज भी यह फिल्म इसकी कहानी और घटिया प्लॉट के चलते ट्रोल की जाती है। फिल्म की IMDb रेटिंग सिर्फ 2.8 है।