बहुत खूबसूरत हैं प्रेम चोपड़ा की सबसे छोटी बेटी, इस बॉलीवुड एक्टर से हुई है शादी
संक्षेप: Prem Chopra Daughter And Son in Law: आइए आपको प्रेम चोपड़ा की सबसे छोटी बेटी से मिलवाते हैं। ये भी बताते हैं कि उनकी शादी किस बॉलीवुड एक्टर से हुई है और इस वक्त वह कितने बच्चों की मां हैं।
बॉलीवुड के विलेन प्रेम चोपड़ा की सबसे छोटी बेटी प्रेरणा चोपड़ा बहुत खूबसूरत हैं। जब वह कॉलेज में थीं तब उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था। दोनों ने अपने घर पर बात की और उन्हें शादी के लिए मनाया। प्रेरणा तब ये बात नहीं जानती थीं कि उनका बॉयफ्रेंड एक दिन बॉलीवुड का सुपरस्टार बन जाएगा। जी हां, प्रेम चोपड़ा की बेटी प्रेरणा की जिनसे शादी हुई है वह बॉलीवुड एक्टर हैं।
प्रेम चाेपड़ा के दामाद का नाम
प्रेम चोपड़ा के दामाद का नाम शर्मन जोशी है। जी हां, वही शर्मन, जिन्हें आपने ‘3 इडियट्स’ में राजू रस्तोगी के रोल में देखा है। शर्मन ने साल 1999 में फिल्मों में डेब्यू किया था और साल 2000 में उन्होंने प्रेरणा से शादी कर ली थी।
प्रेम चोपड़ा के बारे में जानकर घबरा गए थे शर्मन
शर्मन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें पता चला था कि प्रेरणा, मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा की बेटी हैं, तो वह थोड़ा घबरा गए थे। उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्हें कई रातों तक प्रेम चोपड़ा के सपने आते थे। लेकिन जब उन्होंने उनसे मुलाकात की, तो पाया कि वे बेहद नम्र और सुलझे हुए इंसान हैं।
तीन बच्चों के पिता हैं शर्मन
प्रेरणा और शर्मन की शादी को 25 साल हो गए हैं। उनके तीन बच्चे — बेटी ख्याना और जुड़वां बेटे वारयन व विहान हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि शर्मन की बहन मानसी जोशी रॉय, एक्टर रोहित रॉय की पत्नी हैं।
