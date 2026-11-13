मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी नहीं रहे, 7 साल पहले बेटी का हुआ था देहांत, अब परिवार में कौन-कौन?
मौसमी चटर्जी के पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। 12 नवंबर के दिन उनका निधन हो गया है। बता दें, जयंत मुखर्जी जाने-माने संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे थे।
दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी का निधन हो गया है। जयंत मशहूर गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे थे। परिवार के लोग और करीबी दोस्त उन्हें प्यार से ‘बाबू’ बुलाते थे। लाइमलाइट से दूर रहने वाले जयंत कैमरे के सामने आने के बजाय पर्दे के पीछे काम करना पसंद करते थे। वे फिल्म और टेलीविजन के कई प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे थे।
इन फिल्मों को किया था प्रोड्यूस
जयंत मुखर्जी ने ‘मजाक’ (1975) और ‘दो लड़के दोनों कड़के’ (1979) जैसी फिल्मों का निर्माण किया था। फिल्मों के अलावा वे टेलीविजन इंडस्ट्री में भी सक्रिय थे। साल 1992 में प्रसारित हुए टीवी सीरियल ‘तलाश’ के प्रोडक्शन से भी वे जुड़े थे।
'उनका पतन उनके कर्मों का फल है', मौसमी चटर्जी ने बताया राजेश खन्ना के स्टारडम का काला सच, कहा- सक्सेस के नशे में चूर थे…
मौसमी चटर्जी के परिवार में अब कौन-कौन हैं?
मौसमी चटर्जी और जयंत मुखर्जी की शादी 1972 में हुई थी। तब मौसमी सिर्फ 15 साल की थीं। शादी के बाद मौसमी चटर्जी ने दो बेटियां को जन्म दिया- पायल और मेधा। दिसंबर 2019 में उनकी बड़ी बेटी पायल का निधन हो गया था। अब पति के निधन के बाद मौसमी के परिवार में उनकी छोटी बेटी मेधा हैं।
कैसे हुआ था पायल का निधन?
पायल बचपन से ही टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित थीं। साल 2010 में उनकी शादी बिजनेसमैन डिकी सिन्हा से हुई थी। समय के साथ उनकी तबीयत बिगड़ती गई और 2018 में वे कोमा में चली गईं। दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया। पायल की बीमारी के दौरान उनकी देखभाल को लेकर परिवार में विवाद भी हुआ था। मौसमी चटर्जी ने बेटी की देखभाल का अधिकार पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने पायल के पति और ससुराल वालों पर इलाज में लापरवाही बरतने और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए थे।
किन फिल्मों में नजर आ चुकी हैं मौसमी चटर्जी?
मौसमी चटर्जी की बात करें तो उनका नाम हिंदी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल है। उनकी पहली बंगाली फिल्म 'बालिका बधू' थी। इसके बाद उन्होंने 'अनुराग', 'नैना', 'कच्चे धागे', 'बेनाम', 'हमशक्ल' और 'रोटी कपड़ा और मकान' जैसी फिल्मों में काम किया।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें