'अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया' के नाम से फेमस थी राज कपूर की ये एक्ट्रेस, एक झटके में ठुकराए थे हॉलीवुड की 4 फिल्मों के ऑफर
हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर रंगीन फिल्म तक निम्मी का जलवा कायम रहा। हर एक्टर निम्मी को अपनी हिरोइन बनाना चाहता था।
हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा निम्मी न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थीं। निम्मी अपने फिल्मी करियर में दिलीप कुमार से लेकर राज कपूर तक कई दिग्गज सुपरस्टार्स संग सिल्वर स्क्रीन पर नजर आईं। निम्मी ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट के दौर से लेकर रंगीन फिल्म तक निम्मी का जलवा कायम रहा। हर एक्टर निम्मी को अपनी हिरोइन बनाना चाहता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निम्मी को बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड से कभी कई उस दौर में कई फिल्में ऑफर हुई थीं, लेकिन उन्होंने उन सभी फिल्मों को ठुकरा दिया था। आइए जानते हैं आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था?
निम्मी के नाम दर्ज है ये रिकॉर्ड
बता दें कि साल 1933 में जन्मीं निम्मी की गिनती उस दौर में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस में होती थी। वो उस दौर में कई बड़ी अभिनेत्रियों को टक्कर देती थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि निम्मी के नाम एक रिकॉर्ड है। निम्मी भारत की पहली रंगीन फिल्म में ही नजर आई थीं। उन्हें फिल्मों में पहला ब्रेक राज कपूर ने अपनी फिल्म 'बरसात' में दिया था। लेकिन निम्मी अपनी शर्तों पर जीने वाली एक्ट्रेस थी। यही वजह रही कि उनके खाते में ज्यादा फिल्में नहीं आईं।
लंदन के रिआल्टो थिएटर में रखा गया था प्रीमियर
नवाब बानो से निम्मी बनी एक्ट्रेस महबूब खान की फिल्म 'आन' में मंगला नामक महिला का किरदार निभाया था। मूवी में निम्मी सेकेंड लीड रोल में थीं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर ने इस फिल्म को खरीदने से मना कर दिया था, क्योंकि फिल्म में निम्मी के सीन काफी कम थे। इसके बाद महबूब खान ने फिल्म में निम्मी के सीन्स का टाइम बढ़ाया। वहीं, इस फिल्म का प्रीमियर लंदन के रिआल्टो थिएटर में हुआ था, जिसमें महबूब खान अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और निम्मी भी आई थीं।
'अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया' कैसे मिला निम्मी को ये नाम
जाहिर है कि लंदन में प्रीमियर होने पर इसमें कुछ हॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हुए थे। इनमें से एक थे एरल लेजली थॉमसन फ्लिन। थॉमसन ने प्रीमियर पर निम्मी का हाथ चूमने की कोशिश की, जो विदेशों में आम बात है। लेकन निम्मी को ये जरा भी पसंद नहीं आया, उन्होंने तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहा कि वह एक हिंदुस्तानी लड़की हैं, यह सब नहीं कर सकते। बस फिर क्या था ये बात अपने दिन सभी अखबारों की हेडलाइन बन गई। उन्हें अखबार की हेडलाइन में 'अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया' कहा गया। इस तरह निम्मी को ये नाम मिला।
इस वजह से ठुकराए हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर
बता दें कि प्रीमियर के बाद ही निम्मी को एक दो नहीं बल्कि चार हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिले। निम्मी ने बिना देरी किए इन सभी ऑफर को ठुकरा दिया। ऐसा करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि हॉलीवुड फिल्मों में किसिंग और इंटीमेट सीन का होना। निम्मी को ये सब पसंद नहीं था। बता दें कि निम्मी ने बरसात, दीदार,आन, दाग, कुंदन, भाई-भाई, उड़नखटोला और बंसत बहार जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
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