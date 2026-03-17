नोरा-बादशाह के वल्गर गानों ने किया मूड खराब? सुने ये 5 गाने जिनके बोल कानों से रूह तक उतर जाएंगे
आजकल के गानों की डबल मीनिंग और वल्गर लिरिक्स को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपके लिए यहां 5 ऐसे गाने हैं जिन्हें सुनकर आपका मूड अच्छा हो जाएगा। ये प्लेलिस्ट आप अपने किसी करीबी को भी भेज सकते हैं।
बादशाह के टटरी, नोरा और संजय दत्त के सरके-सरके जैसे गानों ने अगर आपका मूड भी खराब कर दिया है तो यहां आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। आपके लिए हमने एक डिटॉक्स लिस्ट तैयार की है जिसमें दिल को छूने वाले गाने हैं। इनकी लिरिक्स ऐसी है जिन्हें सुनकर या पढ़कर आपको लगेगा कि जरूर लिखने वाले पर ईश्वर का आशीर्वाद रहा होगा। यहां आप सुन सकते हैं बॉलीवुड के 5 ऐसे गाने जिनकी लिरिक्स काबिलेतारीफ है।
जिहाले-मस्कीं
इस लिस्ट में पहला गाना है जिहाले-मस्कीं। मूवी का नाम है गुलामी जो 1985 में रिलीज हुई थी। बचपन से हम सब ये गाना सुनते आ रहे हैं और इसके शुरुआती बोल ज्यादातर लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं या इसका मतलब नहीं पता होता। जिहाल-ए-मस्कीं मकुन ब-रंजिश, बहाल-ए-हिज्रा बेचारा दिल है... इन लाइनों का मतलब है, इस गरीब की हालत पर गौर करो, जुदाई के गम में ये बेहाल है। इसके आगे की लाइन्स हैं, 'सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है।' इस गाने को गुलजार ने लिखा है और यह अमीर खुसरो की गजल से प्रेरित है।
यूं ही तुम मुझसे
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो या कोई प्यार का इरादा है? अगर आप किसी से दिल की बात कहने में हिचकिचा रहे हैं तो प्रपोज करने का इससे शराफतभरा तरीका कोई और नहीं हो सकता। यह गाना फिल्म सच्चा झूठा का है। इसे इंदीवर ने लिखा है।
कभी-कभी मेरे दिल में...
कभी-कभी फिल्म का ये गाना बहुत गहराई वाला है। इस गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा है। उनकी शायरी काफी डेप्थ वाली होती थीं। तू अबसे पहले सितारों पे बस रही थी कभी, तुझे जमीं पे बुलाया गया है मेरे लिए।
जग घूमेया
सुल्तान फिल्म के इस गाने को इरशाद कामिल ने लिखा है। वह गाने सिर्फ कानों के लिए नहीं बल्कि दिल के लिए लिखते हैं। जग घूमेया गाने के हर अंतरे को आप ध्यान से सुनेंगे तो सिर्फ प्यार ही प्यार महसूस होगा।
तू ना जा मेरे बादशाह
तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़के... गुदा गवाह के इस गाने को अगर आपने अब तक ध्यान से नहीं सुना तो बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर आप बेहतरीन गानों के शौकीन हैं तो इसकी लिरिस्क को गौर से सुनिए। इसमें अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी के बीच हार्ट टचिंग बातचीत है। श्रीदेवी उनसे ना जाने की मिन्नतें कर रही हैं और वह उन्हें गाकर जवाब दे रहे हैं। वह रुकने की वजहें बता रही हैं और वह उन्हें जाने के रीजन दे रहे हैं। श्रीदेवी एक लाइन बोलती हैं, आ मेरे महबूब आ जाने से पहले तुझे मैं जी भरके देख लूं, इस पर अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं, तेरी तस्वीर मैं तेरी तस्वीर मैं चाहूं जब आंखें जरा बंद करके देख लूं। ये गाना आनंद बख्शी ने लिखा है।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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