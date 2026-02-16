बॉलीवुड की वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर चकरा जाएगा दिमाग, एक ही घर में 15 दिनों में पूरी हुई शूट

IMDb के मुताबिक, 1 घंटे 30 मिनट की ये फिल्म राम गोपाल वर्मा ने सिर्फ 15 दिन में पूरा कर ली थी। आपको ये भी बात हैरान करेगी कि मूवी में उर्मिला का कोई कैरेक्टर नेम ही नहीं होता है। इस मूवी के कई सीन आपको डर से आंखें बंद करने पर मजबूर कर देंगे।

एक्शन और रोमांस बेस्ड फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन क्राइम थ्रिलर फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस की संख्या भी काफी ज्यादा है। इन फिल्मों को लेकर लोगों के बीच इतना क्रेज होता है कि वो इसे एक नहीं बल्कि कई-कई बार देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका भी दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। इस फिल्म के बारे में एक और खास बात शायद ही कोई जानता होगा ये फिल्म महज 15 दिनों में शूट हुई थी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी और इसके मेन लीड स्टार्स के बारे में...

एक ही घर में पूरी हुई थी शूटिंग हम जिस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम 'कौन?' है। साल 1999 में रिलीज हुई इस मूवी में उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थीं। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उर्मिला के साथ लीड रोल में मनोज बाजपेयी और सुशात सिंह थे। आपको ये जानकर सच में हैरानी होगी कि 'कौन?' की सारी शूटिंग एक ही घर में पूरी हुई है। मतलब ये मूवी इस घर के अलावा दूसरे किसी भी लोकेशन पर शूट नहीं की गई।

