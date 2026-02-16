Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बॉलीवुड की वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर चकरा जाएगा दिमाग, एक ही घर में 15 दिनों में पूरी हुई शूट

Feb 16, 2026 12:10 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

 IMDb के मुताबिक, 1 घंटे 30 मिनट की ये फिल्म राम गोपाल वर्मा ने सिर्फ 15 दिन में पूरा कर ली थी। आपको ये भी बात हैरान करेगी कि मूवी में उर्मिला का कोई कैरेक्टर नेम ही नहीं होता है। इस मूवी के कई सीन आपको डर से आंखें बंद करने पर मजबूर कर देंगे।

बॉलीवुड की वो सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जिसे देखकर चकरा जाएगा दिमाग, एक ही घर में 15 दिनों में पूरी हुई शूट

एक्शन और रोमांस बेस्ड फिल्मों को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन क्राइम थ्रिलर फिल्मों को पसंद करने वाली ऑडियंस की संख्या भी काफी ज्यादा है। इन फिल्मों को लेकर लोगों के बीच इतना क्रेज होता है कि वो इसे एक नहीं बल्कि कई-कई बार देखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका भी दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। इस फिल्म के बारे में एक और खास बात शायद ही कोई जानता होगा ये फिल्म महज 15 दिनों में शूट हुई थी। तो चलिए जानते हैं कौन सी है ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी और इसके मेन लीड स्टार्स के बारे में...

एक ही घर में पूरी हुई थी शूटिंग

हम जिस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम 'कौन?' है। साल 1999 में रिलीज हुई इस मूवी में उर्मिला मातोंडकर लीड रोल में थीं। राम गोपाल वर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उर्मिला के साथ लीड रोल में मनोज बाजपेयी और सुशात सिंह थे। आपको ये जानकर सच में हैरानी होगी कि 'कौन?' की सारी शूटिंग एक ही घर में पूरी हुई है। मतलब ये मूवी इस घर के अलावा दूसरे किसी भी लोकेशन पर शूट नहीं की गई।

ये भी पढ़ें:अक्षय से अरुण गोविल तक, ये पॉपुलर एक्टर्स निभा चुके हैं भगवान शिव का किरदार
मनोज बाजपेयी

सिर्फ 15 दिन में फिल्म की शूटिंग हुई थी पूरी

उर्मिला मातोंडकर की 'कौन?' की एक और बात आपको हैरान करेगी। एक तरफ जहां किसी फिल्म को बनने में कई साल लग जाते हैं। वहीं, 'कौन?' सिर्फ 15 दिनों में ही पूरी शूट कर ली गई थी। यही नहीं, इस मूवी का एक-एक सीन आपकी नजरें स्क्रीन से हटने नहीं देंगी। साथ ही इसके कई ऐसे सीन हैं, जिसे देखकर आप भी अपनी आंखें डर से बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। IMDb के मुताबिक, 1 घंटे 30 मिनट की ये फिल्म राम गोपाल वर्मा ने सिर्फ 15 दिन में पूरा कर ली थी। आपको ये भी बात हैरान करेगी कि मूवी में उर्मिला का कोई कैरेक्टर नेम ही नहीं होता है।

ये भी पढ़ें:राजपाल यादव हुए तिहाड़ जेल से रिहा? बाहर आने की खबरों पर पत्नी ने तोड़ी चुप्पी
ये भी पढ़ें:नाखून मारे, चिकोटी काटी और...', मौसमी चटर्जी को लेकर इस एक्टर ने किया खुलासा

इस फिल्म में उर्मिला की धांसू परफॉर्मेंस

उर्मिला मातोंडकर ने अपने करियर में रोमांटिक और गंभीर किरदार निभाए हैं। यही नहीं, उन्होंने हॉरर और सस्पेंस वाली फिल्मों में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। इसमें रंगीला, जुदाई, खूबसूरत, सत्या, प्यार तूने क्या किया, पिंजर और तहजीब जैसी तमाम फिल्मों का नाम शामिल हैं। यही नहीं, उन्होंने, भूत, नैना, जंगल, दौड़, दीवानगी जैसी हॉरर और सस्पेंस भरी फिल्में भी की हैं। बता दें कि उर्मिला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन हिंदी मूवीज में लीड रोल निभाने से पहले उर्मिला मातोंडकर ने साउथ फिल्मों में काम किया। उनकी पहली लीड फिल्म चाणक्यन थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में नरसिम्हा से डेब्यू किया। पहली ही फिल्म हिट होने के बाद इंडस्ट्री को उर्मिला के रूप में एक नई हीरोइन मिल गई थी।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Urmila Matondkar manoj bajpayee

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;