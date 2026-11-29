2021 कॉर्डेलिया ड्रग केस: 'आपने मुझे अपराधी बना दिया', पूछताछ के दौरान रोने लगे थे बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे
पूर्व NCB अधिकारी और SIT प्रमुख रहे संजय कुमार सिंह ने अपनी किताब में साल 2021 में हुए कॉरडेलिया क्रूज ड्रग्स मामले में हुई पूछताछ के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे रोने लगे थे।
साल 2021 में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कॉरडेलिया क्रूज ड्रग्स केस मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 अक्टूबर 2021 की रात को क्रूज पर छापे के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और 3 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार किया गया था। मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम सामने आते ही इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। अब, इस मामले के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) का नेतृत्व कर चुके रिटायरर्ड IPS अधिकारी संजय कुमार सिंह ने एक किताब लिखी है। उन्होंने किताब में बताया है कि पूछताछ के दौरान बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे रोने लगे थे।
NCB की जांच पर सुपरस्टार के बेटे ने उठाए थे सवाल
संजय कुमार सिंह ने अपनी किताब 'कोड ऑफ ऑनर' में बिना किसी का नाम लिए बताया कि जिस शख्स से पूछताछ हो रही थी, वो पूछताछ के दौरान रोने लगे थे। उन्होंने पूछताछ की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया था। संजय कुमार सिंह अपनी किताब में बताते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे ने उनसे कहा था, "सर, आपने तो मुझे इंटरनेशनल तस्कर बना दिया, आपने मुझे ड्रग फाइनेंसर बना दिया, क्या ये ठीक है जी? मेरे पास से तो ड्रग भी नहीं मिला था NCB को।"
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जांच के दौरान रोने लगे थे बॉलीवुड सुपरस्टार के बेटे
सिंह ने इस बारे में बात करते हुए किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किस्सा शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा है। संजय ने लिखा- पूरी घटना बताते समय, सेलिब्रिटी का बेटा कई बार टूटा। उनकी भावनाएं असल थीं, और साफ था कि जांच के दौरान और मीडिया के हंगामे का उन पर गहरा असर पड़ा था।
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2022 में आर्यन खान पर लगे आरोपों को कर दिया गया था खारिज
आर्यन खान केस की बात करें तो SIT की जांच के बाद, NCB ने मई 2022 में आर्यन और पांच अन्य लोगों पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। SIT ने केवल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। SIT ने अपनी जांच में पाया कि मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में हुई शुरुआती जांच में सबूत जुटाने के तरीके में कमियां थीं। सिंह लिखते हैं कि क्रूज शिप पर जाने और छापेमारी में शामिल अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वे संतुष्ट नहीं थे।
आर्यन खान ड्रग केस की बात करें तो 2 अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज पर एनसीबी (NCB) ने छापेमारी की थी। इस छापेमारी में आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। करीब तीन हफ्ते से अधिक समय तक हिरासत और जेल में रहने के बाद 28 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी गई थी। मई 2022 में एनसीबी की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा दाखिल चार्जशीट में आर्यन खान के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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