बॉलीवुड के इन टॉप स्टार्स के हैं अपने ब्रांड, करते हैं खूब ज्यादा कमाई
बॉलीवुड के आज आपको उन स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके अपने ब्रांड हैं और इससे वो खूब अच्छी कमाई करते हैं। उनके ये ब्रांड्स काफी पॉपुलर भी हैं।
बॉलीवुड स्टार्स एक्टिंग के अलावा अलग बिजनेस भी करते हैं। अब हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके अपने ब्रांड हैं। वे ब्रांड्स के मालिक हैं और उससे भी काफी अच्छी कमाई करते हैं। अब देखें किस एक्टर का कौनसा ब्रांड होता है।
कटरीना कैफ
कटरीना कैफ का अपना ब्यूटी ब्रांड है के ब्यूटी नाम से जिसमें वह मेकअप प्रोडक्ट्स देती हैं।
कृति सेनन
कृति सेनन का स्क्निकेयर ब्रांड है हाइफन जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लड़कियां इस प्रोडक्ट को काफी पसंद करते हैं।
ऋतिक रोशन
एचआरएक्स, ऋतिक रोशन का ब्रांड है जिसमें फिटनेस, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं खासकर वर्कआउट के।
सोनाक्षी सिन्हा
सोनाक्षी सिन्हा का प्रेस ऑन नेल का ब्रांड है सोईज नाम से। इसमें उनके कई एट्रैक्टिव प्रेस ऑन नेल्स हैं जिन्हें आप कभी भी यूज कर सकते हैं।
सैफ अली खान
सैफ अली खान का ब्रांड है हाउस ऑफ पटौदी का जिसमें सभी ट्रेडिशनल आउटफिट्स मिलते हैं।
दीपिका पादुकोण
दीपिका पादुकोण का भी स्किनकेयर ब्रांड है 82°E जिसके प्रोडक्ट्स को अच्छा रिव्यू मिलता है।
आलिया भट्ट
आलिया भट्ट का एड-ए-मम्मा नाम का ब्रांड है जिसमें बच्चों के कपड़े मिलते हैं।
इन सभी के ब्रांड्स काफी अच्छे चल रहे हैं और सभी के काफी अलग चीजों के ब्रांड्स हैं। इतना ही नहीं इससे वे खूब मोटी कमाई भी करते हैं।
