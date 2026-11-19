टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद और एक्टर्स को मिल रहीं धमकियों के बीच बॉलीवुड सितारों ने मुंबई पुलिस से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस विभाग सितारों द्वारा दिए गए आवेदनों का फिलहाल रिव्यू कर रहा है।

बॉलीवुड सितारों के बीच इस वक्त डर का माहौल है। 18 अक्टूबर को जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था। वहीं, सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे सेलेब्स को धमकियां भी मिल रही हैं। इन धमकियों के बीच बॉलीवुड के कई सितारों ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मुंबई पुलिस अभी सितारों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों का फिलहाल रिव्यू कर रही है।

मुंबई पुलिस से लगाई मदद की गुहार मुंबई पुलिस ने बताया कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने मिल रहीं कथित धमकियों के बीच पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अभी सेलेब्स द्वारा किए गए अनुरोध की समीक्षा कर रही है और धमकियों की गंभीरता और सच्चाई का आकलन कर रही है।

कुछ बॉलीवुड हस्तियों को 'X-श्रेणी' की सुरक्षा देने पर विचार कर रही मुंबई पुलिस रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई पुलिस कुछ बॉलीवुड हस्तियों को 'X-श्रेणी' की सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। 'X-श्रेणी' सुरक्षा में आमतौर पर दो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। हालांकि, सुरक्षा देने का अंतिम फैसला हर मामले में खतरे के आकलन के आधार पर ही लिया जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।

टाइगर श्रॉफ पर हमला टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को दो हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। गनीमत रही कि इस हमले में टाइगर श्रॉफ को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, एक्टर के ड्राइवर को गोली लगी थी। इसके बाद एक्टर खुद वहां से गाड़ी चलाकर लेकर गए। टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टाइगर श्रॉफ पर ये हमला उस वक्त हुआ था जब वो फुटबॉल खेलकर निकल रहे थे।

किन सितारों को मिली धमकियां? सलमान खान: सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। सलमान खान को मिली धमकियों और गोलीबारी की घटना के बाद एक्टर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था।

रोहित शेट्टी: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी धमकी मिल चुकी है। रोहित शेट्टी के घर पर भी गोलीबारी की घटना सामने आई थी।

आयुष्मान खुराना: 4 नवंबर के करीब एक्टर आयुष्मान खुराना को एक धमकी भरा ऑडियो मिला था। आयुष्मान खुराना को भेजे गए ऑडियो मैसेज में धमकी देने वाले शख्स ने अपनी पहचान लॉरेंस गैंग से जुड़े व्यक्ति के तौर पर बताई है। ऑडियो में करोड़ों रुपये की मांग किए जाने की बात भी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने वैभव मिश्रा (वैभव चंद्र मिश्रा) नाम के आईटी कर्मचारी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है।

अमिताभ बच्चन: रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2026 में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो संदेशों के जरिए कई धमकियां मिली हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है।