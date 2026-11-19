टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सहमा बॉलीवुड, मुंबई पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार
टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले के बाद और एक्टर्स को मिल रहीं धमकियों के बीच बॉलीवुड सितारों ने मुंबई पुलिस से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस विभाग सितारों द्वारा दिए गए आवेदनों का फिलहाल रिव्यू कर रहा है।
बॉलीवुड सितारों के बीच इस वक्त डर का माहौल है। 18 अक्टूबर को जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था। वहीं, सलमान खान और रोहित शेट्टी जैसे सेलेब्स को धमकियां भी मिल रही हैं। इन धमकियों के बीच बॉलीवुड के कई सितारों ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मुंबई पुलिस अभी सितारों द्वारा दिए गए आवेदन पत्रों का फिलहाल रिव्यू कर रही है।
मुंबई पुलिस से लगाई मदद की गुहार
मुंबई पुलिस ने बताया कि कई बॉलीवुड सेलेब्स ने मिल रहीं कथित धमकियों के बीच पुलिस से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस अभी सेलेब्स द्वारा किए गए अनुरोध की समीक्षा कर रही है और धमकियों की गंभीरता और सच्चाई का आकलन कर रही है।
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कुछ बॉलीवुड हस्तियों को 'X-श्रेणी' की सुरक्षा देने पर विचार कर रही मुंबई पुलिस
रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई पुलिस कुछ बॉलीवुड हस्तियों को 'X-श्रेणी' की सुरक्षा देने पर विचार कर रही है। 'X-श्रेणी' सुरक्षा में आमतौर पर दो हथियारबंद सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं। हालांकि, सुरक्षा देने का अंतिम फैसला हर मामले में खतरे के आकलन के आधार पर ही लिया जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है।
टाइगर श्रॉफ पर हमला
टाइगर श्रॉफ पर 18 अक्टूबर को दो हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। गनीमत रही कि इस हमले में टाइगर श्रॉफ को गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि, एक्टर के ड्राइवर को गोली लगी थी। इसके बाद एक्टर खुद वहां से गाड़ी चलाकर लेकर गए। टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। टाइगर श्रॉफ पर ये हमला उस वक्त हुआ था जब वो फुटबॉल खेलकर निकल रहे थे।
किन सितारों को मिली धमकियां?
सलमान खान: सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी की घटना भी सामने आई थी। सलमान खान को मिली धमकियों और गोलीबारी की घटना के बाद एक्टर की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था।
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रोहित शेट्टी: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी को भी धमकी मिल चुकी है। रोहित शेट्टी के घर पर भी गोलीबारी की घटना सामने आई थी।
आयुष्मान खुराना: 4 नवंबर के करीब एक्टर आयुष्मान खुराना को एक धमकी भरा ऑडियो मिला था। आयुष्मान खुराना को भेजे गए ऑडियो मैसेज में धमकी देने वाले शख्स ने अपनी पहचान लॉरेंस गैंग से जुड़े व्यक्ति के तौर पर बताई है। ऑडियो में करोड़ों रुपये की मांग किए जाने की बात भी सामने आई है। इस मामले में पुलिस ने वैभव मिश्रा (वैभव चंद्र मिश्रा) नाम के आईटी कर्मचारी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है।
अमिताभ बच्चन: रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2026 में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को सोशल मीडिया, ईमेल और वीडियो संदेशों के जरिए कई धमकियां मिली हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है।
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बता दें, टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद ये जानकारी सामने आई थी कि हमलावरों के निशाने पर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और आमिर खान भी थे। लेकिन इन स्टार्स की कड़ी सुरक्षा के चलते हमलावरों को मौका नहीं मिला और फिर टाइगर श्रॉफ पर हमला किया गया था।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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