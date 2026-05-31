वो बॉलीवुड स्टार जिसकी डेब्यू फिल्म ही हो गई थी बंद, आज करोड़ों में है नेटवर्थ
आज हम बॉलीवुड के उस स्टार की कहानी आपको बता रहे हैं जिसकी पहली फिल्म 27 दिन की शूटिंग के बाद रुक गई। उस फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन फिर शेखर कपूर को हॉलीवुड से एक ऑफर आया और उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया।
आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार के बारे में बता रहे हैं जो एक फिल्मी परिवार से आता है, लेकिन उसी स्टार की पहली फिल्म 27 दिन की शूटिंग के बाद बंद हो गई थी। इसके बाद जब एक्टर की पहली फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। ये एक्टर पिछले 31 सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है। फिल्म परिवार से होने के बावजूद भी इस एक्टर ने अपने करियर में एक बुरा वक्त भी देखा पर आज इस एक्टर की नेटवर्थ करोड़ों में है। वहीं, बीते कुछ सालों में इस एक्टर ने निगेटिव रोल्स में कुछ शानदार परफॉर्मेंस दीं।
क्या है उस बॉलीवुड स्टार का नाम?
हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं उसे सोशल मीडिया पर फैंस लॉर्ड बॉबी कहकर बुलाते हैं। ये एक्टर हैं भारत के दिग्गज कलाकार धर्मेंद्र के बेटे बॉबी देओल। बॉबी देओल की पहली फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था बरसात। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था। पर क्या आप जानते हैं, ये फिल्म पहले नेशनल अवॉर्ड विनर शेखर कपूर डायरेक्ट करने वाले थे।
27 दिन शूट के बाद बंद हो गई थी फिल्म
धर्मेंद्र चाहते थे कि बॉबी देओल की पहली फिल्म उनके होम प्रोडक्शन द्वारा ही प्रोड्यूस की जाए। धर्मेंद्र ने तय कर लिया कि बॉबी देओल की पहली फिल्म विजयता फिल्म्स के तहत प्रोड्यूस होगी। उन्होंने शेखर कपूर को बॉबी देओल की पहली फिल्म डायरेक्ट करने को कहा। शेखर कपूर मान भी गए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और 27 दिन बाद शूटिंग बंद भी हो गई।
बॉबी देओल ने सुनाया फिल्म बंद होने का किस्सा
आपकी अदालत में इस किस्से को बॉबी देओल ने शेयर किया। उन्होंने बताया, “शेखर ने मेरे साथ 27 दिन शूटिंग की और उसी दौरान उन्हें ऑफर आया हॉलीवुड से बैंडिट क्वीन का। तो उन्होंने पापा के पास आकर कहा कि मुझे हॉलीवुड का ऑफर आया है, तो क्या आप मुझे जाने देंगे। मैं 7-8 महीने के बाद वापस आकर आपके बेटे की फिल्म को शुरू करूंगा।”
धर्मेंद्र ने शेखर कपूर को दिया था ये जवाब
बॉबी देओल ने बताया कि शेखर कपूर की बात सुनने के बाद धर्मेंद्र ने उनसे कहा था कि तू जा, तेरी जिसमें खुशी है तू वो कर। तेरे लिए हॉलीवुड जरूरी है, मेरे लिए मेरा बेटा जरूरी है।
बॉबी को मिला था बेस्ट डेब्यू का फिल्मफेयर अवॉर्ड
इस तरह शेखर कपूर ने वो फिल्म छोड़ी और फिर बरसात के लिए राजकुमार संतोषी को साइन किया गया। राजकुमार संतोषी ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म के लिए बॉबी देओल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था।
1991 में शुरू हुई थी बरसात की शूटिंग
शेखर कपूर ने 1991 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, फिर उन्होंने फिल्म बंद की और राजकुमार संतोषी को फिल्म मिली। इतना सब होने के बाद बॉबी देओल की ये फिल्म बनने में दो से तीन साल लग गए और फिल्म 1995 में रिलीज हुई।
बॉबी देओल का करियर ग्राफ
बॉबी देओल के करियर ग्राफ की बात करें तो उन्होंने पहली फिल्म बरसात हिट होने के बाद उन्हें गुप्त, सोल्जर और बिच्छू जैसी फिल्में कीं। बॉबी देओल को 90 के दशक के एक उभरते सुपरस्टार के रूप में देखा जाने लगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे बॉबी देओल ने कुछ ऐसी फिल्में कीं जो बुरी तरह फ्लॉप हुईं और उनके करियर पर दाग लग गया। बॉबी देओल को काम मिलना बंद हो गया। उस दौरान बॉबी देओल काफी परेशान भी रहे।
आश्रम बना करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट
फिर बॉबी देओल के पास आश्रम नाम की वेब सीरीज का ऑफर आया। उस सीरीज में बॉबी देओल ने कमाल का काम किया। उन्हें पसंद किया गया। आश्रम बॉबी देओल के करियर के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इसके बाद एक बार फिर बॉबी देओल के पास काम आने लगा। साल 2023 में बॉबी देओल ने एनिमल की। इस फिल्म में बॉबी देओल एक खतरनाक विलेन बने थे। एनिमल में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया। इसके बाद बॉबी देओल आर्यन खान की वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए और अब जल्द ही बॉबी देओल अनुराग कश्यप की फिल्म बंदर में नजर आएंगे।
बॉबी देओल के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बॉबी देओल की नेटवर्थ
बॉबी देओल की नेटवर्थ की बात करें तो साल 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ करीब 66.7 करोड़ थी। इसके अलावा, बॉबी देओल के पास लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन भी है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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