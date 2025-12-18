जब हॉलीवुड फिल्मों में यूज हुए बॉलीवुड के गाने, वो भी हो गए थे दीवाने

संक्षेप: आज हम आपको बताएंगे उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जिन्हें हॉलीवुड फिल्मों में यूज किया गया है। इतना ही नहीं आज भी इन गानों के सभी दीवाने हैं।

अभी तक बॉलीवुड पर यही आरोप लगते रहे हैं कि उसने कभी म्यूजिक हॉलीवुड से कॉपी की तो किसी और इंडस्ट्री से। लेकिन क्या आपको पता है कि कई हॉलीवुड फिल्में ऐसी हैं, जिसमें बॉलीवुड के गानों का इस्तेमाल किया गया है। यहां हम आपको ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं।

मेरा जूता है जापानी (डेडपूल 2026) पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म डेडपूल फरवरी 2016 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में श्री 420 के पॉपुलर गाने को जगह मिली। यह गाना मेरा जूता है जापानी है। यह गाना हॉलीवुड फिल्म में था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया।

छइयां-छइयां (इनसाइड मैन 2005) शाहरुख खान का गाना छइयां-छइयां भला किसे नहीं याद होगा या फिर पसंद होगा। यह गाना ब्लॉकबस्टर हिट रहा है और अभी तक कई रील्स में सुनने को मिल जाता है। इस गाने का भी इस्तेमाल हॉलीवुड में किया गया है। इसे साल 2005 में आई इनसाइड मैन फिल्म में फीचर किया गया था।

छम्मा-छम्मा (मौलिन रूज 2001) छम्मा-छम्मा भी बॉलीवुड का ऐसा गाना है, जिसे आज तक फैंस पसंद करते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। यह गाना चाइना गेट मूवी का है। इसे हॉलीवुड की फिल्म मौलिन रूज में इस्तेमाल किया गया। यह फिल्म साल 2001 में रिलीज हुई थी।

मेरा मन तेरा प्यासा, वादा न तोड़ (इटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड 2004) मोहम्मद रफी के गाने किसे नहीं पसंद होते हैं। उनके गाने मेरा मन तेरा प्यासा को भी हॉलीवुड फिल्म में जगह मिल चुकी है। यह गाना साल 2004 में रिलीज हुई इटरनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड में बजता हुआ सुनाई दे चुका है।

लहरों की तरह यादें (शॉन ऑफ द डेड 2004) किशोर कुमार के गाने लहरों की तरह यादें किसे याद नहीं होगा। यह गाना भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी हिट रहा था। इस गाने को साल 2004 में ही आई हॉलीवुड फिल्म शॉन ऑफ द डेड में जगह मिली थी।

मुंडियां तू बच के रही (द डिक्टेटर 2011) इस लिस्ट में एक पंजाबी गाना भी शामिल है। यह गाना मुंडियां तू बच के रही है, जिसे पॉपुलर हॉलीवुड मूवी द डिक्टेटर में जगह मिली थी। यह फिल्म साल 2011 में रिलीज हुई थी।

जान पहचान (घोस्ट वर्ल्ड 2001) पॉपुलर हिंदी सॉन्ग जान पहचान को भी हॉलीवुड मूवी में फीचर किया गया है। साल 2011 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी घोस्ट वर्ल्ड के ओपनिंग सीन में जान पहचान सॉन्ग था।

छलका छलका रे (एक्सिडेंटल हस्बेंड 2008) साथिया बॉलीवुड इंडस्ट्री की शानदार फिल्मों में एक है। इसमें रानी मुखर्जी और विवेक ओबरॉय ने अपनी एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था। इसी में एक गाना था छलका छलका रे, इस गाने को साल 2008 में आई हॉलीवुड फिल्म एक्सीडेंटल हस्बेंड में फीचर किया गया था।