अंग्रेजी गानों से प्रेरित है इन हिंदी सॉन्ग्स का म्यूजिक, क्या आप भी आज तक ऑरिजनल समझते थे?
अगर आपको भी लगता है कि आजकल नए गाने नहीं बनते और पुरानी फिल्मों के गाने ऑरिजनल होते थे तो जरा ठहरिए। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के ये कल्ट क्लासिक गाने भी किसी अंग्रेजी गाने से प्रेरित थे।
हिंदी फिल्मों की ऑडियंस को यह शिकायत रहती है कि आजकल नई फिल्मों में पुरानी फिल्मों के गानों को ही रीमिक्स करके परोस दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई म्यूजिक इंडस्ट्री में नई तरह के प्रयोग होने बंद हो गए हैं? ऐसे कई उदाहरण हैं जब पुरानी कल्ट फिल्मों के क्लासिक गानों को किसी विदेशी फिल्म के गाने या म्यूजिक से इंस्पायर होकर बनाया गया था। आज हम इस बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन वाकई इन पुरानी फिल्मों के क्लासिक गाने किसी न किसी अंग्रेजी गाने से इंस्पायर्ड हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों और उनके गानों के बारे में।
चुरा लिया है तुमने जो दिल को
साल 1973 में आई फिल्म 'यादों की बारात' का गाना 'चुरा लिया है तुमने जो दिल को' उस दौर का आइकॉनिक हिट था। आज भी लोग इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में रखते हैं। अगर आपको भी आज तक लगता था कि यह गाना ऑरिजनल क्रिएशन था तो आप गलत हैं। इस गाने का म्यूजिक और थीम काफी हद तक If it's Tuesday नाम के अंग्रेजी गाने से इंस्पायर्ड था। बोज्यूरा के गाए इस गाने और बॉलीवुड सॉन्ग 'चुरा लिया' को साथ में प्ले करने पर दोनों की धुन में समानता साफतौर पर देखी जा सकती है।
मिल गया, हमको साथी मिल गया
साल 1977 में आई फिल्म 'हम किसी से कम नहीं' का यह गाना भी एक अंग्रेजी गाने से प्रेरित था। ऋषि कपूर की फिल्म के इस गाने के बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे, लेकिन अगर आप अंग्रेजी सॉन्ग Mamma Mia को सुनेंगे, तो पाएंगे कि उसका म्यूजिक काफी हद तक इस गाने से मेल खाता है। खासतौर पर गाने का शुरुआती हिस्सा काफी हद तक सेम है। लेकिन हिंदी फिल्मों की ऑडियंस आज तक ऋषि कपूर की फिल्म के इस गाने को ही ऑरिजनल मानती रही है।
एक मैं और एक तू - मूवी खेल खेल में
साल 1975 में आई फिल्म 'खेल खेल में' का गाना 'एक मैं और एक तू' आपको जरूर याद होगा। इस गाने पर बेहिसाब स्ट्रीम्स आज भी हैं। पुराने गाने सुनने के शौकीनों की प्लेलिस्ट में यह गाना जरूर शामिल होता है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि यह गाना 'मोलोडे जान्या' से इंस्पायर्ड था। इसी तरह कई हिंदी गाने हैं जिनका म्यूजिक या लिरिक्स किसी अंग्रेजी गाने से मेल खाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इसी तरह कई अंग्रेजी गानों को भी कभी न कभी हिंदी गानों से इंस्पायर होकर बनाया गया है।
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