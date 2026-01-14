Hindustan Hindi News
जब डांस करते-करते चोटिल हो गई थीं करिश्मा कपूर, खून बहता रहा लेकिन नहीं रुकीं एक्ट्रेस

संक्षेप:

आज हम आपको करिश्मा कपूर से जुड़ी उस घटना के बारे में बता रहे हैं जब वो एक गाने का शूट कर रही थीं तो उनकी कॉस्ट्यूम की वजह से उनके खून आने लगा था, लेकिन एक्ट्रेस के कदम नहीं रुके।  

Jan 14, 2026 04:55 pm IST
बॉलीवुड फिल्मों में गाने एक अहम रोल निभाते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के गाने सालों-साल लोगों के बीच पॉपुलर रहते हैं। इन गानों को शूट करने के पीछे एक्टर-एक्ट्रेस की खास मेहनत होती है। आज हम आपको करिश्मा कपूर से जुड़ी एक ऐसी घटना बता रहे हैं जब डांस करते-करते उनके खून बहने लगा, लेकिन एक्ट्रेस के कदम नहीं रुके। एक्ट्रेस नहीं चाहती थीं कि शूट में किसी भी तरह की देरी हो।

बीवी नंबर 1 का था वो गाना

करिश्मा कपूर का ये गाना उनकी फिल्म बीवी नंबर 1 का था। इस फिल्म के एक गाने में करिश्मा कपूर ने मेटल की ड्रेस पहनी थी। डांस करते-करते उनके शरीर में मेटल की ड्रेस चुभ गई और उनके खून बहने लगा, लेकिन करिश्मा ने किसी को ये नहीं बताया और वो डांस करती रहीं।

करिश्मा ने पहनी थी मेटल की ड्रेस

फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर एशले रेबेलो ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था, "हम बीवी नंबर 1 का एक गाना शूट कर रहे थे जहां मैंने करिश्मा को एक मेटल ड्रेस दी थी, और जब वो स्टेप्स कर रही थीं उनके शरीर में मेटल चुभा, और पूरे गाने के दौरान उनके खून बह रहा था। मैंने गोल्ड ड्रेस पर लाल रंग देखा।"

करिश्मा ने किसी को नहीं बताई चोट की बात

एशले ने बताया कि करिश्मा ने तो खुद कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उन्होंने खून देखा तो सबको पता चला कि करिश्मा कपूर को चोट लग गई है। इसके बाद शूटिंग रुक गई। लेकिन तब भी करिश्मा शूट में किसी भी तरह की देरी नहीं चाहती थीं।

शूटिंग में देरी नहीं चाहती थीं करिश्मा कपूर

एशले ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो शूट को अगले दिन कर सकते हैं, लेकिन करिश्मा ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा सेट लगा है। उन्होंने पूरा शूट खत्म किया और फिर अगले दिन उनका कॉस्ट्यूम बदला गया। हालांकि, करिश्मा को आगे चोट न लगे इसलिए टीम ने ड्रेस के नीचे बैंडेज लगाया और फिर उसे स्किन कलर फैबरिक से कवर किया। इसके बाद करिश्मा को वो ड्रेस पहनाई गई।

