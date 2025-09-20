जुबिन गर्ग की मौत से पहले का वीडियो वायरल? पानी में छलांग लगाते दिखे सिंगर

मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन से इंडस्ट्री सदमे में है। सिंगर की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया रहा है कि ये वीडियो सिंगर की मौत से पहले का वीडियो है।

मशहूर गायक जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया। सिंगर के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में है। गायक जुबिन के साथ ये दुखद हादसा सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुआ और वह इस दुनिया को हमेशा के लिअ छोड़कर चले गए। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो जुबिन गर्ग का मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। वीडियो में जुबिन पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं।

वायरल हो रहा जुबिन का वीडियो? सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जुबिन गर्ग अपना लाइफ जैकेट सही करते और फिर पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके आसपास बाकी और लोग बी नजर आ रहे हैं। पानी में कूदने के बाद जुबिन तैरते भी नजर आ रहे हैं।

हिमंता बिस्वा सरमा का पोस्ट सिंगर के निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि सिंगापुर में पोस्टमार्टम के बाद सिंगर का पार्थिव शरीर भारतीय अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सिंगर के शरीर को घर लाने का प्रोसेस होगा।