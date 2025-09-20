Bollywood Singer Zubeen Garg Last Video Before his Death Viral on Social Media he was seen jumping in water जुबिन गर्ग की मौत से पहले का वीडियो वायरल? पानी में छलांग लगाते दिखे सिंगर, Bollywood Hindi News - Hindustan
मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग के अचानक निधन से इंडस्ट्री सदमे में है। सिंगर की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के साथ दावा किया रहा है कि ये वीडियो सिंगर की मौत से पहले का वीडियो है। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 01:48 PM
मशहूर गायक जुबिन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया। सिंगर के निधन से म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में है। गायक जुबिन के साथ ये दुखद हादसा सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के वक्त हुआ और वह इस दुनिया को हमेशा के लिअ छोड़कर चले गए। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि वो वीडियो जुबिन गर्ग का मौत से पहले का आखिरी वीडियो है। वीडियो में जुबिन पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जुबिन गर्ग अपना लाइफ जैकेट सही करते और फिर पानी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में उनके आसपास बाकी और लोग बी नजर आ रहे हैं। पानी में कूदने के बाद जुबिन तैरते भी नजर आ रहे हैं।

सिंगर के निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि सिंगापुर में पोस्टमार्टम के बाद सिंगर का पार्थिव शरीर भारतीय अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा। इसके बाद सिंगर के शरीर को घर लाने का प्रोसेस होगा।

जुबिन नार्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए थे। लेकिन उनके कॉन्सर्ट से एक दिन पहले, स्कूबा डाइविंग करते समय उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने की खबर आई। रिपोर्ट्स की मानें तो सिंगर को तुरंत सीपीआर दिया गया था और सिंगर को अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि, उन्हें बचाया नहीं जा सका।

