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कभी जेब में नहीं थे पैसे, सादगी से की कोर्ट मैरिज…आज बॉलीवुड पर राज करती है ये जोड़ी

By Vartika Tolani
लाइव हिन्दुस्तान
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Bollywood Love Story: आइए आपको बॉलीवुड के उस कपल की लव स्टोरी बताते हैं जो 42 साल से एक-दूसरे के साथ हैं। ओशो और म्यूजिक ने इन्हें आज तक जोड़े रखा है।

कभी जेब में नहीं थे पैसे, सादगी से की कोर्ट मैरिज…आज बॉलीवुड पर राज करती है ये जोड़ी

इस कहानी की शुरुआत 1984 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में हुई थी। विशाल उस वक्त कॉलेज में नए-नए आए थे, स्टेट लेवल के क्रिकेटर थे और थोड़े शर्मीले थे। वहीं रेखा उनसे एक साल सीनियर थीं। कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन चल रहा था। हर तरफ शोर था, लेकिन जैसे ही रेखा स्टेज पर आईं और उन्होंने गाना शुरू किया, विशाल उनके दीवाने हो गए। रेखा की उस मखमली आवाज ने विशाल पर ऐसा जादू किया कि वो दिल हार बैठे।

रेखा को भी हुआ प्यार

विशाल खुद भी संगीत के दीवाने थे, तो धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। रेखा हमेशा से गायिका बनना चाहती थीं, वहीं विशाल स्पोर्ट्स मैन थे। लेकिन रेखा से दोस्ती करने के लिए उन्होंने धीरे-धीरे संगीत की तरफ मुड़ना शुरू किया। संगीत ने दोनों को जोड़ा और देखते ही देखते रेखा की तरफ से भी ये दोस्ती गहरे प्यार में बदलती चली गई।

करियर बनाने मुंबई पहुंचे

कॉलेज खत्म हुआ, तो दोनों ने तय किया कि जिंदगी भी साथ बितानी है और संगीत का सफर भी। दोनों मुंबई आ गए। वो दौर आसान नहीं था। एक अनजान शहर, आंखों में बड़े सपने और जेब में बहुत कम पैसे। विशाल, रेखा के करियर को पंख देने के लिए एक म्यूजिक कंपनी में छोटी-मोटी नौकरी करने लगे और रेखा अपनी पहचान तलाशने लगीं।

विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज

कोर्ट मैरिज

विशाल का करियर चल पड़ा। ऐसे में दोनों ने बेहद सादगी से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद रेखा को लोग सिंगर नहीं, विशाल की पत्नी के नाम से जानने लगे। ऐसे में रेखा परेशान हो गईं। उनका मन अशांत हो गया। उन्होंने संगीत और शादी को बीच में ही छोड़ दिया और ओशो के आश्रम चली गईं।

ओशो के आश्रम में लिया संन्यास

वहां जाकर जैसे उनकी जिंदगी का रुख ही बदल गया। ओशो के विचारों और मेडिटेशन ने उनके भीतर ठहराव लाया। वहीं विशाल उनका इंतजार करते रहे। जब रेखा वापस नहीं आईं तब विशाल भी अपने करियर से ब्रेक लेकर ओशो के आश्रम चले गए। रेखा के अंदर आए बदलावों को देख विशाल, ओशो से प्रभावित हो गए।

ऐसे किया बॉलीवुड पर राज

रेखा को मन की शांति और अपना प्यार दोबारा मिल गया। वहीं विशाल धीरे-धीरे बॉलीवुड के एक जीनियस डायरेक्टर और कंपोजर बनकर उभरने लगे। उन्होंने अपनी फिल्मों में रेखा की आवाज का ऐसा इस्तेमाल किया कि 'नमक इश्क का', 'डार्लिंग' और 'ससुराल गेंदा फूल' जैसे गाने अमर हो गए। इस तरह, विशाल विशाल भारद्वाज और रेखा भारद्वाज ने अपनी जिंदगी के 42 साल एक दूसरे के साथ गुजार दिए।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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