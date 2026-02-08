बॉलीवुड के इन 10 रोमांटिक एक्टर्स ने विलेन बन ऑडियंस के उड़ाए होश, नंबर 2 तो हीरो पर भी पड़ा भारी

बॉलीवुड के इन 10 रोमांटिक एक्टर्स ने विलेन बन ऑडियंस के उड़ाए होश, नंबर 2 तो हीरो पर भी पड़ा भारी
पहले के जमाने में विलेन के चेहरे से बच्चे डर जाते थे।भयानक आवाज, लंबी दाढ़ी, और साथ में रहने वाले गुंडे। लेकिन नए बॉलीवुड के विलेन बदल गए हैं। कभी हीरो बन रोमांटिक फिल्मों को एंटरटेन करने वाले ये एक्टर जब विलेन बने तो ऑडियंस हैरान हो गई।
एक दौर था जब फिल्मों के विलेन, गब्बर, शकाल और मोगैम्बो जैसे डरावने होते थे। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल, गंदे कपड़े और घोड़े पर आने वाले ये विलेन अपने गिरोह के साथ चलते थे और इशारे भर से अपना काम बनवा लेते थे। लेकिन समय के साथ हिंदी फिल्मों के ये विलेन भी बदल गए और इसी के साथ बदल गई विलेन की छवि। अब फिल्मों के हीरो भी विलेन के रोल निभा रहे हैं। ये ऐसे विलेन हैं जो महंगी कार से चलते हैं, लुक्स में तो कोई इन्हें फेल नहीं कर सकता।
अर्जुन रामपाल
साल 2007 में आई शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम में अर्जुन रामपाल ने विलेन मुकेश का किरदार निभाया था। कभी हीरो के किरदार निभाने वाले अर्जुन को इस किरदार में पसंद किया गया था। फिल्म जबरदस्त हिट थी।
रणवीर सिंह
रणवीर सिंह को पद्मावत में खिलजी बने देख ऑडियंस हैरान थी। इस फिल्म के हीरो शाहिद कपूर थे और हीरोइन थीं दीपिका। लेकिन खिलजी ने सारी लाइमलाइट लूट ली थी।
रितेश देशमुख
रितेश देशमुख जैसे चॉकलेट हीरो को विलेन बने देखना ऑडियंस के लिए सरप्राइज था। एक विलेन के बाद उन्हें अजय देवगन की फिल्म रेड 2 में नेगेटिव किरदार में देखा गया था। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट थीं।
संजय दत्त
बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआत बतौर लीड हीरो की थी। लेकिन अब वो फिल्मों में विलेन बने नजर आते हैं। अग्निपथ में उनका नेगेटिव रोल और KGF में अधीरा के किरदार को पसंद किया गया था।
इमरान हाशमी
इमरान हाशमी को रोमांटिक हीरो कहा जाता है। लेकिन एक्टर ने सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 में विलेन का किरदार निभाकर सभी को हैरान कर दिया था। हालांकि, फिल्म को खास रिस्पांस नहीं मिला।
बॉबी देओल
सबसे ज्यादा हैरानी बॉबी देओल के किरदार अबरार को देखकर हुई थी। हिंदी फिल्मों के रोमांटिक हीरो बॉबी देओल ने रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल में विलेन का किरदार निभाया था। दोनों के बीच का एक्शन सीन खूब खबरों में बना रहा।
राघव जुयाल
राघव जुयाल को डांसर के तौर पर ही जाना जाता था। एकाध फिल्म में काम भी किया था। लेकिन जब फिल्म किल आई तो उन्हें इतने नेगेटिव रोल में देखकर ऑडियंस हैरान थी। उनके करियर का सबसे शानदार रोल रहा।
आर माधवन
आर माधवन को ऑडियंस अभी भी उनके हीरो मैडी के रूप में जानती हैं। लेकिन जब अजय देवगन की फिल्म शैतान में उन्होंने लड़कियों को वश में करने वाले तांत्रिक का किरदार निभाया तो ऑडियंस सरप्राइज थी।
अर्जुन कपूर
अर्जुन कपूर के नाम कोई बड़ी हिट फिल्में नहीं हैं। लेकिन रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम में उनके विलेन वाले किरदार को पसंद किया गया था। हालांकि, इस फिल्म को खास रिएक्शन नहीं मिला था।
अक्षय खन्ना
अक्षय खन्ना को हलचल जैसी फिल्मों में पसंद किया गया था। एक्टर का करियर सलमान या शाहरुख जैसे ब्लॉकबस्टर बेशक नहीं था। लेकिन अक्षय की परफॉरमेंस ने हमेशा खुश किया। हीरो बनकर इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितनी विलेन रहमान डकैत बनकर फिल्म रही है। फिल्म धुरंधर में इनके काम को पसंद किया गया।
