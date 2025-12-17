Hindustan Hindi News
बॉलीवुड का वो अमीर इंसान, ना कि एक्टिंग ना डायरेक्टर, नेटवर्थ में शाहरुख को छोड़ा पीछे

बॉलीवुड का वो अमीर इंसान, ना कि एक्टिंग ना डायरेक्टर, नेटवर्थ में शाहरुख को छोड़ा पीछे

संक्षेप:

आज हम आपको बॉलीवुड के उस अमीर शख्स की बात कर रहे हैं जो ना एक्टिंग करता है, ना डायरेक्टर है, लेकिन नेटवर्थ के मामले में वह कई पॉपुलर एक्टर्स तक को पीछे छोड़ देते हैं।

Dec 17, 2025 01:37 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की लाइफ शुरू से आसान नहीं होती है। सभी को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है चाहे एक्टर हो या फिल्ममेकर। अब हम आपको ऐसे ही एक इंसान के बारे में बताने वाले हैं जो कभी टूथब्रश बेचते थे, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान से भी ज्यादा है।

रोनी हैं प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर

जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं रोनी स्क्रूवाला। रौनी प्रोड्यूसर और एंटरप्रेन्योर हैं। इसके अलावा वह बॉलीवुड के सबसे अमीर सेलेब में से एक हैं। हुरुन इंडिया रिच 2025 और फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक रोनी की नेटवर्थ 13300 करोड़ है।

शाहरुख समेत इनको पछाड़ा

वहीं हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख की नेटवर्थ 12500 करोड़ है। करण जौहर की 1880 करोड़ और बच्चन की 1630 करोड़ है जो पीछे रह गए।

वहीं उसी रिपोर्ट के मुताबिक भूषण कुमार की वहीं 8000 करोड़ नेटवर्थ है और आदित्य चोपड़ा की 10000 करोड़ है।

कभी बेचे टूथब्रश

रोनी की बात करें तो 80 के दशक में वह टूथब्रश बेचते थे, इसके बाद उन्होंने अपना केबल टीवी नेटवर्क स्थापित किया।

बने प्रोड्यूसर

1990 ने फिर वह यूटीवी के फाउंडर बने। इसके बाद उन्होंने लक्ष्य, स्वदेश, रंग दे बसंती, जोधा अकबर और फैशन जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया।

फिर आरएसवीपी बनाया

इसके बाद स्क्रूवाला ने आरएसवीपी मूवीज की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने केदारनाथ, उरी और सैम बहादुर जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उन्होंने अपग्रेड, यूनिलेजर और यूएसपोर्ट्स सहित बाकी कई सक्सेसफुल वेन्चर्स की स्थापना की है और उसमें इन्वेस्ट किया है।

रोनी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने जरीना मेहता से शादी की है। जरीना इंटरप्रेन्योर हैं।

