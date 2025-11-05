Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBollywood reputed actress does escort work and gives sexual pleasure to high profile people claims detective tanya puri
बॉलीवुड एक्ट्रेस इवेंट की आड़ में करती है गंदा धंधा, सामने से अच्छी है इमेज… डिटेक्टिव का शॉकिंग दावा

बॉलीवुड एक्ट्रेस इवेंट की आड़ में करती है गंदा धंधा, सामने से अच्छी है इमेज… डिटेक्टिव का शॉकिंग दावा

संक्षेप: डिटेक्टिव तान्या ने बताया कि उस एक्ट्रेस के पार्टनर को शक था। वह पता करने आया तो पता चला कि वह कई लोगों के साथ इन्वॉल्ड हैं। हालांकि पैसे आ रहे थे तो दोनों का रिश्ता अभी भी वैसा चल रहा है।

Wed, 5 Nov 2025 10:03 AMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड की चकाचौंध भरी सामने से कुछ है पीछे से कुछ, यह बात कई लोग दबी जुबान से बोलते हैं। अब जानी-मानी डिटेक्टिव तान्या पुरी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे दावे किए हैं जो काफी शॉकिंग हैं। एक पॉडकास्ट में तान्या ने बताया कि बॉलीवुड की एक जानी-मानी एक्ट्रेस जिन्हें कुछ समय से काम नहीं मिल रहा। वह एस्कॉर्ट का काम करती हैं यानी हाई-प्रोफाइल लोगों से मिलने की आड़ में सेक्शुअल प्लैजर देती हैं। उनके पार्टनर को शक था तो उसने पता किया। हालांकि सच जानने के बाद भी दोनों का रिश्ता बरकरार है क्योंकि पैसे आ रहे हैं।

अच्छी इमेज है पर...

सिद्धार्थ कन्नन ने उनसे बॉलीवुड केसेज के बारे में पूछा। इस पर तान्या बोलीं, बॉलीवुड केस एक बताऊंगी जो मैं बिना नाम लिए बताऊंगी। एक एक्ट्रेस जो कुछ वक्त से इंडस्ट्री में है। बीच में वह ज्यादा काम नहीं कर रही थी। उनकी बहुत अच्छी इमेज है और उनका किसी के साथ रिश्ता भी है। इन सबके पीछे दरअसल वह लोगों से मिलती हैं होटल्स में। वह साइड में एक एस्कॉर्ट का काम करती हैं।

एक्ट्रेस की है फेस वैल्यू

तान्या आगे बताती हैं, वह लोगों से मिलती हैं। उनसे किसी इवेंट में जाने के पैसे लेती हैं जो कि सिर्फ अपीयरेंस होता है लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है। ये बॉलीवुड का एक ऐसा केस है। उनका पार्टनर हमारे पास केस लेकर आया था। उसने बोला था कि उसे शक है कि वह उसे चीट कर रही है। हमने जब मॉनिटर करना शुरू किया तब पता चला कि सिर्फ एक इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं बल्कि कई लोगों के साथ थीं। देश के अलग हिस्सों में अपीयरेंस देती हैं। वह जाती हैं, लोगों से मिलती हैं और उसके पैसे चार्ज करती हैं। क्योंकि उनको वैसी फैंसी लाइफ चाहिए। वह पर्दे पर कुछ और हैं और पीछे से कुछ और।' तान्या ने यह भी बताया कि यह एक्ट्रेस अब ज्यादा दिखती नहीं हैं लेकिन उनकी फेस वैल्यू है।

पर्दे के पीछे चलता है गंदा खेल

तान्या से पूछा गया कि एस्कॉर्ट का मतलब कि वह हाई प्रोफाइल लोगों से मिलतीं और उन्हें सेक्शुअल प्लैजर देती हैं और इसके पैसे लेती हैं? इस पर तान्या ने हामी भरी। तान्या ने बताया कि वह रिबन कटिंग के लिए जाती हैं। सामने से लगता है कि बात करने के पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ और चलता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है। एक्ट्रेस की टीम सब कुछ मैनेज करती है।

कैसे पता करती है उनकी टीम

तान्या ने बताया कि यह सब पता करने के लिए वे लोग फिजिकल मॉनिटरिंग करते हैं। आउटडोर वॉच करते हैं और इनके अंडरकवर एजेंट्स होते हैं जो इस प्रॉसेस में घुसते हैं। तान्या ने यह भी बताया कि उनके पार्टनर ने यह सब पता किया था ताकि सिर्फ तसल्ली मिल सके। उसने यह जानने के बाद भी रिश्ता खत्म नहीं किया क्योंकि दोनों के खर्चे इससे चलते हैं। उनको सिर्फ यह पता करनाथा। दोनों का साथ में एक बिजनस है, उसके लिए भी पैसा आता है।

