रिजेक्शन से सफलता तक; बॉलीवुड ने किया रिजेक्ट तो साउथ का किया रुख, असरानी को असली पहचान कब मिली?

प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और हास्य कलाकार असरानी का सोमवार (20 अक्टूबर 2025) को निधन हो गया। उनका असली नाम गोवर्धन असरानी था। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती चल रहे असरानी ने लंबी बीमारी से लड़ते हुए शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। उनकी उम्र 84 वर्ष थी। अभिनेता-निर्देशक के रूप में अपनी अनूठी छाप छोड़ने वाले असरानी की मौत से बॉलीवुड जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
जयपुर से मुंबई तक का सफर
गोवर्धन असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक साधारण परिवार में हुआ था। उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और राजस्थान कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने रेडियो आर्टिस्ट के तौर पर अपना करियर की शुरुआत की। उनकी पत्नी मंजू बंसल ईरानी भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं, और दोनों ने मिलकर कई फिल्मों में साथ काम किया। असरानी ने अपने 50 वर्षों से अधिक के फिल्मी सफर में 300 से ज्यादा हिंदी और गुजराती फिल्मों में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
रिजेक्शन से सफलता तक
300 से ज्यादा फिल्में करने वाले असरानी के लिए बॉलीवुड का रास्ता कांटों भरा था। जया बच्चन (तत्कालीन जया भादुड़ी) की डेब्यू फिल्म 'गुड्डी' (1971) से उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन सफलता दूर की कौड़ी बनी रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि इंडस्ट्री के बड़े नाम उन्हें कमर्शियल एक्टर के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। इस लिस्ट में मशहूर निर्देशक गुलजार भी थे, जिन्होंने असरानी के चेहरे को 'अजीब' बताते हुए उन्हें रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह, दिग्गज निर्देशक एलवी प्रसाद ने साफ कहा कि असरानी न तो हीरो लगते हैं, न विलेन, न ही कॉमेडियन या रोमांटिक रोल के लायक।
बॉलीवुड की बंद दरवाजों पर दस्तक न देने पर असरानी ने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ओर रुख किया। वहां उनकी प्रतिभा को सराहना मिली और वे कई शीर्ष अभिनेताओं व निर्देशकों के साथ जुड़े। दक्षिण से वापसी पर बीआर चोपड़ा ने उन्हें 'निकाह' (1982) में महत्वपूर्ण भूमिका दी, जो सुपरहिट साबित हुई। एक्टिंग के अलावा असरानी ने निर्देशन के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। उन्होंने 'हम नहीं सुधरेंगे', 'दिल ही तो है' और 'उड़ान' जैसी फिल्में बनाईं
'शोले' का जेलर
अपने शुरुआती संघर्षों के बावजूद असरानी को शोहरत 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई रमेश सिप्पी की फिल्म 'शोले' से मिली। जेलर के किरदार में उनका डायलॉग 'हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं' और हास्यपूर्ण अंदाज इतना यादगार था कि दर्शक आज भी उन्हें उसी नाम से पुकारते हैं। 'शोले' ने असरानी को अमर बना दिया।
राजनीति में भी सक्रिय
अभिनय के अलावा असरानी एक समर्पित राजनेता भी रहे। 2004 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और लोकसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनकी सादगी और हास्यपूर्ण व्यक्तित्व ने राजनीति में भी उन्हें लोकप्रिय बनाया।
