मशहूर एक्टर संग हुई 2.50 लाख रुपये की ठगी, शाहरुख खान संग कर चुका है काम

संक्षेप: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर दीपक तिजोरी ने तीन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दीपक का कहना है कि उनके साथ ढाई लाख रुपये की ठगी हुई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।

बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी ने तीन लोगों के खिलाफ ढाई लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज करवाया है। गुरुवार को पुलिस ने बताया कि दीपक तिजोरी ने तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। तीनों आरोपियों ने दीपक तिजोरी से उनकी फिल्म के लिए फंड की व्यवस्था करने के नाम पर 2.50 लाख रुपये की ठगी की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्या है दीपक तिजोरी के साथ ठगी का मामला? हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि तिजोरी अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए वित्तीय सहायता तलाश रहे थे। इसी दौरान तिजोरी के दोस्त ने उन्हें पहले आरोपी से मिलवाया। उसने दावा किया कि वो किसी म्यूजिक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है।

पिछले साल फरवरी में तिजोरी को एक लड़की से मिलवाया गया। उसने दावा किया कि वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है और वो तिजोरी की फिल्म के लिए पैसे की व्यवस्था करने में मदद कर सकती है। उस लड़की ने काम के लिए 5 लाख रुपये की मांग की।

आरोपियों ने नजरअंदाज किए तिजोरी के कॉल और मैसेज इसके बाद तिजोरी ने पहले ढाई लाख रुपये दिए। आरोपियों ने वादा किया कि वो एक हफ्ते के अंदर तिजोरी को प्रमुख कंपनी से लेटर ऑफ इंटरेस्ट दिलवाएंगे और यहां तक कि उन्होंने एक अग्रीमेंट भी साइन किया था। हालांकि, आरोपियों ने उन्हें लेटर ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया और तिजोरी के कॉल और मैसेज को नजरअंदाज करने लगे।

पिछले महीने करवाई पुलिस में शिकायत दीपक तिजोरी को जब एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है तब उन्होंने उन तीन लोगों के खिलाफ पिछले महीने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कहा कि तीनों आरोपियों को जांच के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही, उन्होंने कहा कि केस की छानबीन जारी है।