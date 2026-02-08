Bollywood OTT TV Serial Latest Update 8 February Shahid Kapoor O Romeo Vadh 2 Mardaani 3 Box Office
Entertainment Latest Updates, 08 February: फिल्मी जगत, ओटीटी और टीवी की दुनिया में हर वक्त कुछ न कुछ हलचल रहती है। यहां पढ़ें एंटरटेनमेंट जगत की हर खबर पर जरूरी अपडेट।
Bollywood, OTT and TV Serials Live Blog, 08 February: बॉलीवुड और टीवी में हर वक्त कुछ न कुछ हलचल रहती है। हर घंटे नया अपडेट होता है। हाल ही में वध 2, मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 जैसी फिल्में रिलीज हुई हैं। इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस अपडेट भी आप यहां पढ़ें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहीं एंटरटेनमेंट जगत की खबरें भी आपको यहां मिलेंगी।
The 50 New Promo,12:38 pm: नेहल और रजत की हुई लड़ाई
Entertainment Latest Update, 11:15 am: अमाल मलिक ने शेयर किया फरहाना संग प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक
अमाल मलिक और फरहाना भट्ट का साथ में एक गाना रिलीज होने था। अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट संग अपने पहले प्रोजेक्ट का फर्स्ट लुक रिवील कर दिया है।
Salman Khan Attends RSS Event, Latest Update 09:31 am: RSS इवेंट में पहुंचे सलमान खान
मुंबई में RSS के शताब्दी समारोह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने उसमें हिस्सा लिया। सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण ध्यान से सुनते नजर आ रहे हैं।
O Romeo Latest Update, 09:19 am: शाहिद कपूर की ओ रोमियो को कोर्ट से राहत
ओ रोमियो की रिलीज से पहले गैंगस्टर हुसैन उस्तारा, जिनकी जिंदगी पर ये फिल्म आधारित है, उनकी बेटी ने मुंबई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग की थी।' कोर्ट ने हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख की अर्जी को खारिज कर दी है।
The 50 Latest Update, 9:04 am: हामिद और सिद्धार्थ की हुई लड़ाई, देखें नया प्रोमो
द 50 का नया प्रोमो सामने आया है। बल और बुद्धि के खेल से पहले ही कंटेस्टेंट्स के बीच जोरदार लड़ाई हो गई। हामिद और सिद्धार्थ के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन जाएगी। जियो हॉटस्टार ने नया प्रोमो शेयर किया है। नीचे देखें द 50 का प्रोमो।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
