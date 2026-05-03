Ent Live Updates: 'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर रिलीज, डे2 पर सुस्त पड़ी ‘राजा शिवाजी’ की रफ्तार

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई का ग्राफ शनिवार को घटकर थोड़ा नीचे आ गया। फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना था, लेकिन इसे लेकर आए मिले जुले रिव्यूज और पब्लिक रिएक्शन्स के बाद माना जा रहा है कि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 11 करोड़ 35 लाख रुपये की कमाई करने वाली यह फिल्म दूसरे दिन सुस्त नजर आई। शनिवार होने के बावजूद इस फिल्म का डे2 पर कलेक्शन 10 करोड़ 55 लाख रुपये रहा। दूसरे दिन कमाई में 7% की गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी की शुरुआती 2 दिनों की कमाई 21 करोड़ 90 लाख रुपये हो चुकी है। (ये भी पढ़ें: रितेश देशमुख की फिल्म ने की ओपनिंग डे से कम कमाई, संडे से उम्मीदें)