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Ent Live Updates: 'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर रिलीज, डे2 पर सुस्त पड़ी ‘राजा शिवाजी’ की रफ्तार

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Ent Live Updates: 'पति पत्नी और वो दो' का ट्रेलर रिलीज, डे2 पर सुस्त पड़ी ‘राजा शिवाजी’ की रफ्तार

Entertainment News Live Updates in Hindi

Puneet Parashar| लाइव हिन्दुस्तान | Sun, 03 May 2026 06:13 AM IST
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Entertainment News Live Updates in Hindi: बॉलीवुड और ओटीटी से जुड़ी हर खबर पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए अब आपको अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं। एक ही जगह पर आपको मिलेगी सेलेब्रिटीज से लेकर फिल्मों और वेब सीरीज के बारे में हर ताजा अपडेट। बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों की कमाई के ग्राफ से लेकर नए गानों की रिलीज तक और नई मूवीज के ट्रेलर्स से लेकर बॉलीवुड सेलेब्रिटीज के गॉसिप्स तक, हर खबर का रियल टाइम अपडेट आपको इसी जगह पर मिलेगा। तो जुड़े रहिए इस लाइव लिंक पर। (ये भी पढ़ें: 'मुंह से ग्रेनेड फेंकते तो अच्छा था', कपिल शो पर सुनील पाल और समय का आमना-सामना)

शनिवार को घटी राजा शिवाजी की कमाई

रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी की कमाई का ग्राफ शनिवार को घटकर थोड़ा नीचे आ गया। फिल्म को लेकर अच्छा खासा बज बना था, लेकिन इसे लेकर आए मिले जुले रिव्यूज और पब्लिक रिएक्शन्स के बाद माना जा रहा है कि दूसरे दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 11 करोड़ 35 लाख रुपये की कमाई करने वाली यह फिल्म दूसरे दिन सुस्त नजर आई। शनिवार होने के बावजूद इस फिल्म का डे2 पर कलेक्शन 10 करोड़ 55 लाख रुपये रहा। दूसरे दिन कमाई में 7% की गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राजा शिवाजी की शुरुआती 2 दिनों की कमाई 21 करोड़ 90 लाख रुपये हो चुकी है। (ये भी पढ़ें: रितेश देशमुख की फिल्म ने की ओपनिंग डे से कम कमाई, संडे से उम्मीदें)

नीचे आया 'एक दिन' की कमाई का ग्राफ

आमिर खान के बेटे जुनैद खान और सई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की कमाई भी दूसरे दिन प्रभावित हुई है। पहले दिन 1 करोड़ 15 लाख रुपये की कमाई करने के बाद दूसरे दिन कमाई में 13% की गिरावट दर्ज की गई। फिल्म का डे2 कलेक्शन महज 1 करोड़ रुपये रहा। फिल्म का शुरुआती 2 दिनों का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2 करोड़ 82 लाख रुपये हो गया है। हालांकि पहले दिन की तुलना में भारत में फिल्म के शोज कम किए गए हैं। पहले दिन फिल्म 1961 स्क्रीन्स पर चलाई गई थी, लेकिन दूसरे दिन यह नंबर घटकर 1765 रह गया है। फिल्म को अपनी लागत निकालने के लिए कमाई का ग्राफ और ऊपर लेकर जाना होगा। (ये भी पढ़ें: इंडियन सिनेमा के 5 सबसे बड़े सीक्वल, इन फिल्मों के दूसरे पार्ट ने तोड़े रिकॉर्ड)

3 May 2026, 06:11:35 AM IST

‘पति पत्नी और वो’ दो का ट्रेलर रिलीज

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3 May 2026, 06:01:16 AM IST

सलमान खान ने पोस्ट की सुख के साथ फोटो

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3 May 2026, 05:57:40 AM IST

बॉक्स ऑफिस पर 45वें दिन चमकी धुरंधर-2

'राजा शिवाजी', 'एक दिन' और 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों के उलट शुक्रवार की तुलना में शनिवार को धुरंधर-2 की कमाई में इजाफा देखने को मिला। शुक्रवार की कमाई (₹1.26 करोड़) की तुलना में शनिवार को फिल्म ने ₹2.77 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की अभी तक की कुल कमाई ₹1,788.32 करोड़ हो चुकी है।

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3 May 2026, 05:57:40 AM IST

बॉक्स ऑफिस 16वें दिन 'भूत बंगला' का हाल?

अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला की कमाई का गणित भी शनिवार को गड़बड़ाता नजर आया। फिल्म की कमाई शनिवार को घटकर 5 करोड़ 18 लाख रुपये रह गई। शुक्रवार को इसने 5 करोड़ 40 लाख रुपये कमाए थे। फिल्म की वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी तक की कुल कमाई 217 करोड़ रुपये के लगभग हो चुकी है।

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