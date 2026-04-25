Bollywood News Live: राकेश बेदी को नहीं मिले बोनस के 1 करोड़, कॉकटेल में होगा दीपिका का कैमियो?

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज अपने 37 वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। फिल्म ने बीते दिन शुक्रवार को 1.60 करोड़ का कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते में ये कलेक्शन 19।52 करोड़ था। अब तक कुल नेट कलेक्शन 1124.24 करोड़ पार पहुंच गया है। इस वीकेंड फिल्म कमाई कर सकती है।

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कॉकटेल 2 में दीपिका पादुकोण का कैमियो

हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है कि दीपिका पादुकोण फिल्म कॉकटेल 2 में कैमियो करती नजर आ सकती हैं। फिल्म के सीक्वल में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखेंगे। अब दीपिका के कैमियो की खबर है। फिल्म 19 जून 2026 को रिलीज हो रही है।