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Bollywood News Live: राकेश बेदी को नहीं मिले बोनस के 1 करोड़, कॉकटेल में होगा दीपिका का कैमियो?

Bollywood News Live इस लाइव ब्लॉग में मिलेंगी 25 अप्रैल शनिवार की एंटरटेनमेंट जगत की सभी बड़ी न्यूज। आमिर खान ने अरिजीत सिंह की तुलना मोहम्मद रफी से की है। दीपिका पादुकोण के कैमियो की खबर सामने आई है। धुरंधर 2 अब भी कमाई कर रही है। ये है आज की बड़ी खबरें-

Bollywood News Live: राकेश बेदी को नहीं मिले बोनस के 1 करोड़, कॉकटेल में होगा दीपिका का कैमियो?

राकेश बेदी

Usha Shrivas| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 25 Apr 2026 10:02 AM IST
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आज 25 अप्रैल को आने वाली जितनी भी बड़ी खबर है वो आपको एक ही जगह यहां देखने को मिलेंगी। आज शनिवार को भूत बंगला समेत हाल रिलीज हुई फिल्मों के कलेक्शन में इजाफा होने की उम्मीद है। धुरंधर 2 रिलीज के सवा महीने बाद भी कमाई कर रही है। आमिर खान ने अरिजीत की तुलना मोहम्मद रफी से की है। ऐसी ही बड़ी खबरें हम आपको आज पूरा दिन बताते रहेंगे। एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए इस लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए-

धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर: द रिवेंज अपने 37 वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। फिल्म ने बीते दिन शुक्रवार को 1.60 करोड़ का कलेक्शन किया। पांचवें हफ्ते में ये कलेक्शन 19।52 करोड़ था। अब तक कुल नेट कलेक्शन 1124.24 करोड़ पार पहुंच गया है। इस वीकेंड फिल्म कमाई कर सकती है।
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कॉकटेल 2 में दीपिका पादुकोण का कैमियो
हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है कि दीपिका पादुकोण फिल्म कॉकटेल 2 में कैमियो करती नजर आ सकती हैं। फिल्म के सीक्वल में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में दिखेंगे। अब दीपिका के कैमियो की खबर है। फिल्म 19 जून 2026 को रिलीज हो रही है।

अहान पांडे ने शाहरुख खान अंकल के बारे में कही ये बात

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से चमकने वाले एक्टर अहान पांडे ने बताया कि शाहरुख खान से वो प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि शाहरुख बहुत दयालु और इंटेलीजेंट हैं। अहान ने 17 साल की उम्र एक शॉर्ट फिल्म फिफ्टी बनाई थी। इस प्रोजेक्ट पर उन्हें उनके शाहरुख अंकल से सलाह मिली थी।

आमिर ने अरिजीत सिंह की तुलना मोहम्मद रफी से की

आमिर खान ने रेडियो नशा के साथ बातचीत में सिंगर अरिजीत के घर बिताए अपने उन चार दिनों के बारे में बात की। एक्टर ने बताया ये अनुभव वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। आमिर खान ने कहा कि अरिजीत भी अपनी गायिकी के जरिए कहानी बताते हैं जैसे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सोनू निगम करते हैं।

25 Apr 2026, 10:00:09 AM IST

राकेश बेदी को नहीं मिले 1 करोड़


हाल में खबर सामने आई थी कि राकेश बेदी के काम से खुश होकर धुरंधर के मेकर्स ने उन्हें 1 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दिए हैं। लेकिन अब एक्टर ने इस खबर को गलत बताया है। उन्हें एक करोड़ की रकम नहीं दी गई है।

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25 Apr 2026, 08:33:46 AM IST

अहान पांडे ने शाहरुख खान अंकल के बारे में कही ये बात

मोहित सूरी की फिल्म सैयारा से चमकने वाले एक्टर अहान पांडे ने बताया कि शाहरुख खान से वो प्रभावित थे। उन्होंने कहा कि शाहरुख बहुत दयालु और इंटेलीजेंट हैं। अहान ने 17 साल की उम्र एक शॉर्ट फिल्म फिफ्टी बनाई थी। इस प्रोजेक्ट पर उन्हें उनके शाहरुख अंकल से सलाह मिली थी।

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