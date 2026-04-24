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Bollywood News LIVE: सलमान खान ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, जो हाल आपका है वो ही मेरा भी हाल है

Entertainment News Update: ‘भूत बगंला’ और ‘धुरंधर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ‘अनुपमा’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का अपडेट और सलमान खान का इंस्टा पोस्ट, सबकी डिटेल इस लाइव ब्लॉग में है।

Bollywood News LIVE: सलमान खान ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, जो हाल आपका है वो ही मेरा भी हाल है

सलमान खान

Vartika Tolani| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 24 Apr 2026 12:05 PM IST
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सिनेमाई गलियारों में 24 अप्रैल के दिन जितनी भी बड़ी खबरें आएंगी उसका अपडेट आपको यहां मिलेगा। ‘भूत बंगला’ और ‘धुरंधर 2’ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर टीवी सीरियल में आने वाले ट्विस्ट तक, सारी चीजें इस लाइव ब्लॉग में आपको पता चलेंगी। (ये भी पढ़ें : आज OTT पर 7 फिल्में और सीरीज हुई हैं रिलीज, बना लें वीकेंड पर बिंज वॉच का प्लान)

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

चलिए आपको सबसे पहले बॉक्स ऑफिस का अपडेट देते हैं। ‘भूत बंगला’ का आज डे 8 है। डे 7 तक ‘भूत बंगला’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 84.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं ‘धुरंधर 2’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 1,121.09 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। (ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla Day 8 LIVE: भूत बंगला का डे 8, शुक्रवार के दिन भी नहीं आ रहा उछाल)

‘अनुपमा’ और ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का अपडेट

अब आपको ‘अनुपमा’ और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में आने वाले ट्विस्ट देते हैं। ‘अनुपमा’ में श्रुति की एंट्री होगी। श्रुति के आने की वजह से अनुपमा और राही का रिश्ता बिखर जाएगा। वहीं ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, अरमान को सारा सच बता देगी। ऐसे में अरमान भड़क जाएगा और विद्या से रिश्ता तोड़ देगा। (ये भी पढ़ें: अरमान और विद्या के बीच छिड़ेगी कानूनी जंग? प्रोमो देख लोगों ने दिया ऐसा रिएक्शन)

24 Apr 2026, 12:04:22 PM IST

सलमान खान ने अनाउंस की अपनी नई फिल्म

सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर नयनतारा के साथ वीडियो पोस्ट कर अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया है। ये फिल्म अगले साल इर्द पर रिलीज होने वाली। ऐसे में सलमान ने लिखा, ‘थोड़ी दूर की सोचनी चाहिए इसलिए ईद 2027 की अनाउंसमेंट की… चिंता मत करो इस वाली का भी बताएंगे, जब सही समय होगा…सब्र, थोड़ा सा सब्र…मेरा जितना ही इंतजार करना पड़ेगा। जो हाल आपका है वो ही मेरा भी हाल है…. हाहा।’ बता दें, इस फिल्म को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स (दिल राजू) प्रोड्यूस और वामशी पैडिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं।

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