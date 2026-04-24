Bollywood News LIVE: सलमान खान ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, जो हाल आपका है वो ही मेरा भी हाल है

सलमान खान ने अनाउंस की अपनी नई फिल्म
सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर नयनतारा के साथ वीडियो पोस्ट कर अपनी नई फिल्म का अनाउंसमेंट किया है। ये फिल्म अगले साल इर्द पर रिलीज होने वाली। ऐसे में सलमान ने लिखा, ‘थोड़ी दूर की सोचनी चाहिए इसलिए ईद 2027 की अनाउंसमेंट की… चिंता मत करो इस वाली का भी बताएंगे, जब सही समय होगा…सब्र, थोड़ा सा सब्र…मेरा जितना ही इंतजार करना पड़ेगा। जो हाल आपका है वो ही मेरा भी हाल है…. हाहा।’ बता दें, इस फिल्म को श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स (दिल राजू) प्रोड्यूस और वामशी पैडिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं।